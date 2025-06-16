超狂單車少年！赤崁樓向北騎160公里靠直覺　要回彰化卻到烏日

▲彰化一名盧姓少年（藍衣）跟朋友騎腳踏車到台南玩，回程失散，自行騎車北上，結果誤騎到台中。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

彰化一名盧姓少年與朋友相約騎腳踏車到台南遊玩，回程時卻走散，盧姓少年全程只靠直覺北上，走走停停，一路騎到台中市烏日區，但少年手機沒申請網路、電量只剩下3%，擔心回不了家，只好跟警察哥哥求救，員警趕緊把人帶回派出所，聯繫到父母來接回。

烏日警分局1日14時許獲報，在官吏派出所前有民眾需要員警協助，到場後發現是一名16歲盧姓少年，自稱跟朋友騎腳踏車到台南赤崁樓遊玩，完成要返家，卻與朋友失散，加上手機沒有網路，全程只靠直覺往北騎至少160公里，才會誤騎到台中市。

▲▼從台南騎腳踏車到台中起碼160公里，少年一路北上全靠直覺。（圖／記者許權毅翻攝）



烏日派出所警員姚昱全詢問少年，原來他還因為手機沒有電，只剩下3%，打電話跟媽媽求救，要少年先到派出所請員警幫忙，結果少年看到官吏派出所（現已為觀光景點）以為有警察在內，後來又才聯繫到烏日所員警幫忙。員警得知後，將少年帶回派出所，並且給予水跟點心，由爸媽趕到派出所，把兒子接回，結束驚魂記。

不過，一群少年竟然從彰化騎腳踏車到台南遊玩，又再次北返，來回約300多公里，單趟時長至少就要8小時，但少年沒有交代整個騎乘路線跟時間，所幸這次有員警幫忙，否則回家路可能更艱難。