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嘉義驚見大麻種植場！男自泰國私運種子進口　帶成品出門遭警查獲

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局日前執行擴大臨檢勤務，李姓男子駕駛自小客車行經路檢站時，遭眼尖員警發現汽車扶手處放置有一罐裝有大麻花成品之玻璃瓶，經成立專案小組，分別在嘉義市西區、嘉義縣中埔地區查獲李男種植大麻的植栽場，現場扣押大批大麻植株、大麻乾株、栽種工具等物品，循線在新北市查獲翁姓共犯並追出賴姓等買家，一舉破獲大麻販毒供應鏈上、下游。李男訊後遭法院羈押禁見，檢察官偵查終結提起公訴。

▲▼ 眼尖警一眼辨出大麻花，嘉義縣市大麻種植場遭警查獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲眼尖警一眼辨出大麻花，嘉義縣市大麻種植場遭警查獲。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 眼尖警一眼辨出大麻花，嘉義縣市大麻種植場遭警查獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署指出，民雄分局警員於2025年3月27日晚間，執行擴大臨檢路檢勤務，攔查李男所駕駛自用小客車，目視可及發現車內扶手處，放置1罐透明玻璃瓶裝有大麻花成品，現行犯逮捕後報由檢察官指揮偵辦；經擴大追查，分別在嘉義市、嘉義縣中埔地區查獲李男種植大麻的植裁場，並扣得大麻植株101株、大麻乾株、大麻花數袋及栽種工具1批等物品；嗣經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼ 眼尖警一眼辨出大麻花，嘉義縣市大麻種植場遭警查獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢警溯源查緝，查獲李男與共犯翁姓民眾（另行偵辦中）於2024年12月13日自泰國將大麻種子，夾藏個人行李，私運進口輸入我國，即於上開地點栽種大麻，獲取大麻花、大麻葉等成品，並於2025年3月16日販賣大麻予證人施用。李男所為，犯毒品危害防制條例意圖供栽種而運輸大麻種子、製造及販賣第二級毒品大麻等罪嫌。

▲▼ 眼尖警一眼辨出大麻花，嘉義縣市大麻種植場遭警查獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署呼籲，近年大麻毒品已在全球氾濫，而大麻具有成癮性、濫用性及社會危害性，對身心健康產生危害並侵害社會安全，在我國屬於第二級毒品，吸食產生心搏過速、妄想、幻覺及對周遭事務漠不關心之「動機缺乏症候群」等症狀，因此，製造、運輸、販賣、轉讓、栽種大麻均屬重罪，施用大麻亦是犯罪行為，切勿以身試法。本署積極查緝，並配合「降低需求」、「抑制供給」導向之毒品防制政策，達到拒毒、防毒、緝毒、戒毒之目標，積極貫徹政府打擊毒品犯罪之政策，維護國民身心健康及社會治安。

▲▼ 眼尖警一眼辨出大麻花，嘉義縣市大麻種植場遭警查獲 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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