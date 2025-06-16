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花360萬閃兵失敗！王大陸付最多「現正服役中」　扯出一串全起訴了

▲▼藝人王大陸報到入伍服替代役。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝人王大陸已入伍，於北市社會局社工科服替代役。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者陳以昇、黃哲民／新北報導

知名藝人王大陸先前爆出砸錢找「閃兵集團」幫躲兵役，案件曝光後，檢警進一步調查發現，另有多名藝人也涉案，5月中旬兵分多路進行搜索，並將人拘提到案，名單內包括歌手陳零九、《棒棒堂》威廉、《棒棒堂》李銓、陳大天（小蝦）等人，新北檢16日宣布偵結，將涉案的28人起訴，而王大陸先前已到台北市社會局社工科服替代役。

根據檢方調查，陳、李、張、林等4人，明知道包括王大陸等24名役男都沒有罹患高血壓疾病，卻在2016年至2025年1月間陸續向每人收取5萬元至50萬元不等（共403萬元）的費用，教導役男們用憋氣方式來影響血壓檢測，或由陳姓槍手代為量測自費附掛的血壓機等方式，取得醫院開立的「重度高血壓」診斷證明書， 藉此躲過兵役。

▲▼快訊／陳零九繳30萬保釋金沉默離開　律師幫擋問題否認躲藏。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳零九涉閃兵，繳30萬保釋金沉默離開。（圖／記者邱中岳攝）

其中王大陸因為長期在境外，沒有辦法親自在台灣就診，便以360萬元委託陳男代為處理逃兵事宜，還將身分證、健保卡直接交給陳男，而李男則是持王大陸的健保卡冒名到醫院就診，後來因為王大陸的時間不易配合，加上陳男2025年1月間入監，才沒能成功逃兵。王大陸2025年2月間明知雙證件沒有遺失，又假稱遺失向戶政事務所、健保署申請補發，進而取得身分證及健保卡。

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天閃兵一事曝光後，鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝）

檢方認為，陳姓主嫌利用制度漏洞教役男「假裝高血壓」，或是安排槍手代檢，偽造不實檢測結果，並吸收共犯參與，謀取763萬鉅額報酬，犯罪情節重大，建請法院從重量刑，處應執行有期徒刑5年以上之刑。至於李、張、林等3人，則是受陳姓主嫌邀約，貪圖小利而參與犯行，使得整體逃兵犯行的效率、隱蔽性大幅提升。

至於王大陸為了逃兵，將證件交給他人冒名看診，又謊稱證件遺失申請補發，檢方建請法院量處適當之刑；其餘人等僅因工作等因素委託陳姓主嫌協助逃兵，法治觀念不足，考量均坦承犯行，檢方建請法院量處適當之刑，全案包括陳姓主嫌在內，總計28人遭起訴。

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