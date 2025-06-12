涉查個資！王大陸案外案今開準備庭　富二代、四海幫堂主坦承犯行

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔，找四海幫「海英堂」堂主，綽號小阿俊的陳子俊幫忙打Uber運將，涉教唆傷害、個人資料保護法等罪嫌。今（12）日在新北地院開準備庭，游翔閔、陳子俊以及陳子俊的陳姓小弟3人皆到場，且都坦承犯行。

▲王大陸閃兵案外案，富二代游翔閔坦承犯行。（圖／記者陳以昇攝）

王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」陳姓首腦，造假醫療證明「閃兵」，卻因懷疑對方收錢擺爛，王大陸不滿陳姓首腦收了鉅款，卻未替他處理免役即失聯，尋求好友游翔閔協助，游在今年2月13日連絡上與他交情好、時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮，表示將帶王去報案，因此游、王在同天下午3時34分前往刑大。

劉男卻為了替對方查詢陳男個資，竟在登入智慧分析決策支援系統後，於查詢用途欄登載「妨害秘密；協助北投分局偵辦員警洩密案」，查出陳男詳細個人資訊後再拿手機拍下，傳給游。

▲王大陸閃兵案外案，四海幫「海英堂」堂主，綽號小阿俊的陳子俊坦承犯行。（圖／記者陳以昇攝）

檢警偵辦後，又追出案外案，發現王的女友闕沐軒在直播時遭潘姓男子詐騙400多萬元，但潘僅入監服刑，未賠償損失，因此在王大陸幫助下又找上游，詢問是否有管道可以找到潘的家人要討債。為此，游又委託四海幫堂主陳男，透過另名陳姓男子「買個資」，最終以1500元代價購入潘男家人的個資，由游回報給情侶倆。

今日下午新北地院開準備庭，傳喚游翔閔、陳子俊以及陳子俊的陳姓小弟3人，小弟涉幫忙查王大陸閃兵役案陳姓主嫌、及詐騙王大陸女友金錢的潘男等人個資，3人皆坦承犯行，請求法官改簡式審判，並安排調解補償被害人。