治療大白肺病人「會用牛奶針」劑量更高！醫曝關鍵：不該拿來助眠

▲牛奶針。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有「回春名醫」稱號的醫師吳紹琥，替30多歲的蔡女施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後，蔡女當場命危，在經歷了19天的搶救，家屬選擇不再急救。胸腔科醫師蘇一峰在臉書上表示，牛奶針不應該拿來助眠，另外，如果要施打牛奶針，應該要在旁邊準備急救器材。

吳紹琥5月25日替長期有失眠問題的蔡女進行舒眠電波療程，然而當天施打了俗稱「牛奶針」的舒眠針後，蔡女卻陷入昏迷，喪失呼吸心跳。之後雖被緊急送醫，救回一命，但卻一直未清醒。歷經19天搶救無效，家屬12日決定不再急救，之後遺體也送往台北市第二殯儀館。

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蘇一峰先前就有在臉書上指出，Propofol俗稱牛奶針，是因為白色液體像是牛奶，其有快速麻醉誘導效果，靜脈注射幾秒，就會麻醉昏迷。由於牛奶針呼吸抑制效果強，可能呼吸停止，所以若要施打，「需配備氧氣與生命檢測機器，還要準備急救插管器材」。

蘇一峰昨日也發文表示，如果治療「大白肺」病人，重症醫師也可能會使用牛奶針，讓病人呼吸減少、讓肺好好休息，「大白肺用的牛奶針劑量是舒眠的十倍、百倍之上，但是只要好好插管，支持著呼吸，就不會出事」。蘇一峰認為，牛奶針是不應該用於助眠的，另外，如果有施打牛奶針，旁邊一定要有急救器材，萬一呼吸停止，才能馬上插管急救。

食藥署指出，俗稱的「牛奶針」，實際上是丙泊酚（Propofol）的針劑劑型，常用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第4級管制藥品及第4級毒品。丙泊酚因為有鎮靜效果，因此坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢等，但食藥署強調，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓和暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能導致呼吸衰竭，甚至有死亡風險。