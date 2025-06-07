打完牛奶針陷昏迷！醫曝「最嚴重狀況」喊扯：出事不少次了

▲牛奶針。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有「回春名醫」稱號的醫師吳紹琥，替30多歲的蔡女施打俗稱「牛奶針」的舒眠針後，蔡女當場命危。胸腔科醫師蘇一峰在臉書上表示，牛奶針有快速麻藥誘導的效果，但其呼吸抑制效果強，有可能呼吸停止，「為了舒眠打牛奶針有點扯，已經出事不少次了！」

吳紹琥5月25日替長期有失眠問題的蔡女進行舒眠電波療程，然而當天施打了俗稱「牛奶針」的舒眠針後，蔡女卻陷入昏迷，喪失呼吸心跳。之後雖被緊急送醫，救回一命，但卻一直未清醒。

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對此，蘇一峰在臉書粉專上發文表示，Propofol白色的液體像是牛奶，俗稱牛奶針，其有快速麻醉誘導效果，靜脈注射幾秒，就會麻醉昏迷。他指出，打下牛奶針之後，呼吸抑制效果強，可能會呼吸停止，因此「施打牛奶針需配備氧氣與生命檢測機器，還要準備急救插管器材」。

蘇一峰也在留言處表示，「為了舒眠打牛奶針有點扯，已經出事不少次了！」他更強調，打牛奶針一定要有相關的儀器監測，當「呼吸抑制腦部缺氧，急救回來也變成植物人了」。

食藥署指出，俗稱的「牛奶針」，實際上是丙泊酚（Propofol）的針劑劑型，常用於全身麻醉、使用人工呼吸器、局部外科手術或做侵入性檢查時作為鎮靜劑使用，屬於第4級管制藥品及第4級毒品。丙泊酚因為有鎮靜效果，因此坊間常用於舒眠麻醉、舒眠健檢等，但食藥署強調，丙泊酚有心跳減緩、降低血壓和暫時性呼吸中止的副作用，使用不當可能導致呼吸衰竭，甚至有死亡風險。