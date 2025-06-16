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韓候任總理反對同性戀！批「招致人類滅亡」：應保障宗教反對自由

▲▼南韓總統李在明提名金民錫擔任國務總理。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統李在明提名金民錫擔任國務總理。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明本月4日宣誓就職後，提名心腹金民錫出任國務總理，目前正等候國會召開聽證會後才能就任。不過，韓媒進步派大報就發現，金民錫過去似乎曾出言反對同性戀，甚至反對國會通過「反歧視法」，認為同性戀的存在會阻礙人類在地球的延續。同是進步派政黨出身，卻擁有陳舊思想，引來非議。

根據韓媒進步派大報《京鄉新聞》，李在明代表共同民主黨參選第21屆南韓總統時，曾在電視政見辯論會上表示，認為《反歧視法》的立法方向正確，但問題相當複雜，而他宣誓就職後提名心腹、同時也是黨內連任4屆國會議員出身的金民錫擔任國務總理，然而他過去在宗教界的發言，卻引來進步派人士的撻伐。

經《京鄉新聞》昨（15）日調查與採訪，金民錫曾於2023年11月在一場由基督教界公民團體所主導的活動上，聲稱自己是「擁有基督教界世界觀的民主主義者」，並且當場承認自己並不贊同目前由國會提案的《差別禁止法》（反歧視法）。

▲▼南韓候任國務總理金民錫。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓候任國務總理金民錫。（圖／達志影像／newscom）

當年南韓國會針對該法的提案有2個版本，分別為正義黨（現民主勞動黨）國會議員張惠英提出的《差別禁止法》、以及共同民主黨國會議員李相珉提出的《平等法》。

針對《差別禁止法》（反歧視法），金民錫認為，「禁止歧視性向」之規定，其實已經嚴重侵害將「反對同性戀」視為圭臬的基督教界在宗教與言論表現上的自由。金民錫怒批，「當所有人類選擇成為同性戀，則人類將無法在這個世界上延續生存。」

金民錫發表對於同性戀的看法，堅決反對透過學習或接觸社會氛圍而淪為同性戀者，「雖然可能有因實際的煩惱而接觸同性戀的狀況，但是從最近的現況來看，有因社會氛圍而接觸同性戀、或導致（助長）同性戀氛圍擴散的傾向。至少需要預防同流合污、試圖改變性傾向的現象。」

金民錫認為，「必須保障宗教界提出相關質疑時、以及進行批判上的言論自由！因目前（國會）提案的《差別禁止法》存在著普世價值觀和封鎖宗教界批評的疑慮，所以我認為這是不正確的。」

▲▼南韓首爾同志遊行6月14日在鐘閣站和乙支路入口站舉行。（圖／路透）

▲▼南韓今年的首爾同志遊行6月14日在鐘閣站和乙支路入口站舉行。（圖／路透）

▲▼南韓首爾同志遊行6月14日在鐘閣站和乙支路入口站舉行。（圖／路透）

針對金民錫過去的發言，張惠英15日在電話受訪時發表看法，「（反歧視法）的立法宗旨，正是防止他人以宗教等私人標準去評論公領域，進而侵害他人的權利。自從內亂（指去年12月尹錫悅緊急戒嚴）以後，性少數族群的人權保護議題，成為民主主義的討論點。」

據悉，2007年12月，南韓盧武鉉政府曾提案制定《差別禁止法案》，禁止其是特定少數族群，南韓國會第17到19屆、21屆也曾提案審議，然而經過近20年的爭論，該法卻遲遲無法在國會通過，而聯合國人權機構也曾呼籲南韓應儘速立法通過《差別禁止法》。

《京鄉新聞》致電詢問金民錫現在對於該法的看法。金民錫不願多談，僅表示未來有機會再詳細說明。

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