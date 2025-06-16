孩童通學路危機四伏　人本團體籲全台通學區道路「全面降速30」

▲人本交通促進協會近日於街頭宣講，呼籲通學區應全面降速並改善行人空間設計。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

三峽北大國小日前驚傳汽車暴衝傷童事故，再度突顯學校周邊通學區道路安全的急迫性，台南市人本交通促進協會近日於街頭展開宣講，呼籲政府應全面檢討學校周邊道路設計，並提出具體改善建議，包括「通學區道路全面降速至30公里」、「增設減速平台與庇護島」等工程措施，期望打造真正安全的通學環境。

台南市人本交通促進協會指出，台灣現行多數「服務型道路」速限仍高達40至60公里，對孩童與長者等弱勢行人構成嚴重威脅。他們建議，通學區應效法日本與南韓政策，將生活道路速限明訂為30公里，並配合道路空間的物理改造，讓車輛「被迫減速」而非「期待守法」。舉例來說，「英式減速平台」以階梯式設計取代橡膠減速墊，強迫車輛緩速通過；「英式庇護島」則能阻擋失控車輛衝上人行道，提升行人過街安全；實體人行道與「轉角外推」設計，則能縮短穿越距離、提升駕駛視線，防止機車鑽車與違停。

這些做法已有多國驗證。日本政府預計自2026年起，將全面調降生活道路速限至30公里，南韓自2019年起即針對通學區施行相同政策，歐洲多國城市更已全面採行「低速城市」概念。根據OECD統計，車速30公里時行人遭撞存活率高達90%，但若為50公里，則僅剩10%。「這不是效率與安全的選擇題，而是生與死的決定分岔點」，協會強調。

此外，協會也提醒，未來台南捷運藍線沿線即將陸續動工，站體周邊人行空間規劃更需同步檢討。他們呼籲，捷運應成為步行與自行車友善的交通系統，站點周邊300公尺內應具備寬敞連續人行道、避車彎與機車臨停緩衝區，避免接駁過程反成危險源。協會強調：「人本交通不是偏袒行人，而是讓所有用路人都能安全、平等地使用道路。」他們呼籲政府以未來捷運藍線為契機，翻轉車本思維，重建一個讓每個人都能安心回家的城市。