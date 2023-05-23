台南州北里學童通學步道改善　和順親師生步行好安心！

▲台南市安南區州北里活動中心旁「學童人行步道工程」，預計5月25日進行啟用典禮，啟用後將可保障學童及居民擁有更安全的通學環境及行走空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區州北里活動中心旁「學童人行步道工程」，從規劃、提案、會勘歷經3個多月，於5月19日動土開工，預計於5月25日進行啟用典禮，啟用後將可改善學童上放學繞道或與車爭道情形，保障學童及居民擁有更安全的通學環境及行走空間。

州北里活動中心為和順國小北側門的上放學必經路徑，原先並無完善通學步道規劃，學生上放學必需繞過障礙物或是與車爭道，並沒有單獨為行人規劃的完善空間與環境。為了維護和順國小學童安全及提供社區居民更完善的通行空間。

議員邱昭勝與州北里里長康瀚仁、社區發展協會理事長林其璋、和順國小校長陳良圖、安南區公所共同會勘，進行通學步道環境改善工程及安昌街與安昌街19巷口的紅綠燈設置，提供學童與居民更舒適及安全的行走及共享空間，目前學童人行步道工程已進行改善，紅綠燈設置也會經居民協調同意後設置。

康瀚仁里長表示，提供學童優質的通學環境，不僅人行空間變大，行走起來也更舒適安全，受益的不只是學童，也帶給居民更優質的步行環境，提昇社區整體生活品質。