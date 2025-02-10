通學環境堪憂！19校檢核全數不及格　林月琴籲國土署檢討

▲林月琴召開記者會。（圖／林月琴辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

開學在即，學童上學路上的安全卻讓人擔心，政府雖已投入近48億元進行改善，然而，最新的檢核結果顯示，19所學校的通學環境評估全數不及格，平均得分僅33.79分。，靖娟基金會聯同民進黨立委林月琴國會辦公室，於10日召開記者會，並與9個交通改革團體共同呼籲國土管理署，應正視校園周邊通學環境改善的實際成效，並提出三大呼籲，包括步行空間不中斷、加強照明與能見度、納入多元專業意見。

國土署自113年推動「永續提升人行安全計畫」，預計投入近48億元改善全台320所校園周邊環境，迄今已完成209所學校的改善工程，累計經費達22億元。然而，靖娟基金會於113年12月針對六都學校進行抽樣檢測，並聯合多個交通改革團體，對19所已完工學校的通學環境進行評估，檢核標準涵蓋「視線清晰度」、「行進安全性」及「行人友善程度」，結果顯示所有學校均未達及格標準，平均得分僅33.79分。其中，台南日新國小僅獲得16分，台中瑞穗國小20分，新北重慶國小22分，反映出校園周邊環境改善仍有諸多不足。

檢核報告指出，學童通學環境存在四大問題，包括人行道不足、視線受阻、車道過寬、標誌與設置不完善。林月琴表示，自113年政府啟動4年400億元的校園周邊改善計畫以來，自己多次強調應參考人本交通手冊與相關指引，確保改善工程真正提升行人安全。然而，民間調查結果顯示，許多完工項目未能達到最低安全標準。因此，她呼籲國土署檢討計畫執行狀況，重新調整審查標準，並明確列出改善項目，以確保資源有效運用。

靖娟基金會執行長許雅荏則指出，少子化問題日趨嚴重，但兒童交通事故仍頻繁發生。根據道安平台數據，113年1至11月已有1,233名兒童因行人交通事故受傷，凸顯通學安全的迫切性。她建議從基礎道路設計著手，包括縮減車道、增加行人空間與照明、外推行人道及增設減速設施，以提升學童行走安全。