以軍跨2300km攻擊伊朗機場！加油機起火　最遠打擊行動曝光

▲伊朗東北部的馬什哈德國際機場一架加油機起火燃燒。（圖／翻攝自以色列時報）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad）15日發生兩起爆炸事件，其中一起還造成東北部馬什哈德國際機場失火。對此，以色列國防部15日稱，以色列空軍橫跨約2300公里深入伊朗境內，摧毀這座機場一架加油機，成為以軍「崛起之獅」突襲行動以來距離最遠的一次攻擊。

綜合德黑蘭時報、ynetnews等報導，馬什哈德國際機場15日受到一架無人機攻擊，造成跑道盡頭一架退役飛機起火，機場營運設施與跑道均未受損。馬什哈德很少面臨這類安全威脅，且這座機場距離以色列大約2300公里遠，位在伊朗東北部，這是以色列空軍第一次鎖定伊朗地面上的飛機展開攻擊行動，也是以軍「崛起之獅」（Rising Lion）突襲行動以來所發動的最遠距離打擊。

以色列15日襲擊伊朗境內數十處設施，包括能源設施、雷達系統、彈道飛彈及其發射器，並擊殺伊朗高階情報官員。到了16日凌晨，以色列宣稱對伊朗中部地對地飛彈發射場發動攻勢。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）15日透過影片稱，在過去24小時，以色列已經打通一條通往德黑蘭的空中通道，以軍飛行員在距離本土數百公里外的地方冒險執行任務，精準鎖定攻擊上百個不同類型的目標，與此同時，以軍也正在尋找並摧毀向以色列領土發射飛彈的發射器。