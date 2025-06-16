匿名官員：只要以色列持續攻擊　伊朗絕不接受談判

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施遭以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

外媒根據一位了解溝通內容的官員報導，伊朗近日已向調解國卡達與阿曼明確表示，在以色列攻擊仍持續的情況下，不會接受停火談判。此時，伊朗與以色列雙方展開新一輪攻勢，區域衝突擴大的疑慮也隨之升高。

路透社引述該名官員指出，「伊朗方面告訴卡達與阿曼的調解代表，他們只會在完成對以色列先發制人攻擊的回應後，才會考慮進入認真的談判階段。」由於事涉敏感，該名官員要求匿名。

他補充，伊朗表明「在遭受攻擊的情況下不會談判」。

以色列13日清晨對伊朗發動突襲，擊斃伊朗軍方高層並重創其核設施，並表示此一行動將在未來幾日持續升級。面對這次攻擊，伊朗誓言「打開地獄之門」報復，使這場歷來規模最大的衝突進一步升溫。

該官員也駁斥媒體有關「伊朗請求卡達與阿曼遊說美國促成停火並重啟核談判」的報導，稱其不符事實。

截至目前，伊朗外交部尚未回應路透社的置評請求，卡達外交部與阿曼新聞部也未作回應。

過去幾個月來，阿曼曾多次在伊朗與美國之間牽線協調核談判，但最近一次會談因以色列發動大規模空襲而被迫取消。

卡達也在過去的斡旋中扮演關鍵角色，包括2023年協助伊朗與以色列達成囚犯交換協議。由於卡達與阿曼與伊朗、美國關係良好，並與以色列保持直接溝通，長期以來一直被視為區域內具潛力的調解方。