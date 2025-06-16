伊朗新一輪飛彈猛轟　以色列：多個地點遭到擊中

▲伊朗發射近百枚飛彈回擊，以色列各地響起空襲警報，耶路撒冷與特拉維夫傳出多起爆炸聲。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列軍方指出，伊朗15日再度發動新一波飛彈攻擊，擊中以境內多個地點。位於地中海沿岸的城市海法（Haifa）一棟住宅大樓遭到直接命中，引發火勢並造成多起傷亡事件。

法新社報導，以軍稍早才通知民眾可離開避難所，不久即表示民防司令部（Home Front Command）已派遣搜救團隊前往遭擊中的多處現場。消防隊與搜救人員亦緊急趕往海法一棟遭飛彈直接命中的建築。

以色列緊急救護組織紅色大衛之星（Magen David Adom）公布海法市現場畫面，顯示多輛汽車起火燃燒，住宅建築外牆也因爆炸受損掀開，遠處可見市區竄起濃煙。

紅色大衛之星表示，已協助將多名傷者送往醫院。護理人員古爾（Shira Gur）則指出，她被派往以色列北部城市處理火箭攻擊所引發的火災，「一棟建築和數輛車輛因遭襲起火」。

這波衝突起於13日，以色列為癱瘓伊朗防衛與核武能力，發動空襲攻擊伊朗境內核子及軍事設施，造成數十人死亡，當中包括高階革命衛隊指揮官與知名原子科學家。伊朗隨即以夜間飛彈攻勢回應，據以色列方面統計，已造成至少13人死亡、380人受傷。

伊朗衛生部則透過官方媒體發布，截至14日為止，已有128人於以軍空襲中喪命，另有數百人受傷。雙方衝突持續升溫，國際社會對戰事擴大風險深感憂慮。