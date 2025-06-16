以色列總理：伊朗政權很虛弱　恐出現「政權更迭」

▲納坦雅胡15日透露，伊朗可能出現政權更迭。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日表示，該國將採取一切必要措施，移除德黑蘭（Tehran）構成的「生存威脅」，而現在的伊朗政權非常虛弱，很可能因為以色列軍事行動，出現政權更迭。

納坦雅胡接受《福斯新聞》採訪，被主播拜爾（Bret Baier）問及，政權更迭是否為以色列軍事行動的部分目標。他回應，「這當然是可能的結果，因為伊朗政權非常虛弱。」

納坦雅胡也表示，「我們準備採取一切必要措施，以達成我們的雙重目標，那就是消除2種生存威脅，核威脅與彈道飛彈威脅。」

他認為，以色列確實為了保護自己採取行動，「但我認為，這不僅是保護我們自己，也是保護全世界免受這個煽動性政權的傷害。我們不能讓世上最危險的政權，擁有世上最危險的武器。」

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施，疑遭以色列空襲。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》先前指出，以色列原本計畫擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但被川普否決。納坦雅胡被問及這篇報導時說，「我不會討論這個問題」，但在13日軍事行動之前已經通知川普，正是美國飛行員協助擊落射向以色列的伊朗無人機。

以色列發起「崛起之獅」（Rising Lion）行動，於13日突襲伊朗，殲滅該國軍事指揮高層，破壞核設施，並且預告行動將在未來幾天持續升級。軍方宣稱行動目標並非改變政權，而是瓦解伊朗的核子及彈道飛彈計畫。而伊朗也誓言「打開地獄之門」報復以色列。

此前，以色列就曾表示，這次行動可能持續數周，納坦雅胡也公開呼籲伊朗人民，挺身反抗他們的伊斯蘭神權統治者。