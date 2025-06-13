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家樂福公布「冰品回購10大排行榜」　7-11獨賣麥香奶茶雪糕

▲▼7-11獨家冰品。（圖／業者提供）

▲7-11獨家開賣「麥香奶茶雪糕」，即日起至7月8日嚐鮮價35元，兩件49元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

夏季消暑冰品需求大增，各大通路也紛紛祭出話題新冰。家樂福首度公布「冷靜又爆紅的話題回購王排行榜Top10」，同步也推出「悅冰大典」優惠，滿99元現折20元。7-11獨家開賣「麥香奶茶雪糕」，將經典國民飲料變雪糕，嚐鮮價單件35元，兩件49元。

▲▼家樂福公布冰品爆紅回購王排行。（圖／業者提供）

▲家樂福公布冰品爆紅回購王排行。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福即日起至6月24日推出「悅冰大典」，凡單筆購買冰淇淋、雪糕、冰棒系列商品，每滿99元即贈20元冰品折價券。賣場也上架超過百款國產、進口冰品，是全台冰品選擇最多元的販售通路。5大派系包括：果物派、奶控派、創意派、巧克力派、經典派，每一類都有死忠粉絲擁護。

家樂福也根據2025年4到5月期間，銷售穩定、回購力強、話題爆紅等條件，首度公布「冷靜又爆紅的話題回購王排行榜TOP10」，帶出不靠廣告也能強勢衝榜的黑馬冰品。

▲▼家樂福公布冰品爆紅回購王排行。（圖／業者提供）

▲曠世奇派登上銷售榜首。（圖／業者提供）

榜首由老字號品牌杜老爺穩居寶座，旗下「曠世奇派巧克力大雪糕」多年來靠經典巧克力風味，圈粉無數，幾乎無宣傳仍持續熱銷，今年4至5月銷量突破2.1萬盒，堪稱經典派的回憶殺代表。

緊接是4月全新上市的「杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕」，嚴選顆粒飽滿的台灣紅豆、日本靜岡縣產抹茶粉，製成抹茶紅豆QQ雪糕，一上市即擠進第2名，成為奶控派與甜點控的新口袋名單。

▲▼家樂福公布冰品爆紅回購王排行。（圖／業者提供）

▲家樂福公布冰品爆紅回購王排行，「WAICOOKIES紅水烏龍草莓冰淇淋」登上第7名。（圖／業者提供）

而挑戰味蕾極限的榴槤冰品也不容小看，「泰式凍心榴槤雪糕」、「阿奇儂皇家貓山王榴槤冰淇淋」分列第3與第9名，吸引榴槤控粉絲瘋搶，也讓首次入坑的新手驚豔不已。

▲▼家樂福公布冰品爆紅回購王排行。（圖／業者提供）

▲嘉義大學與Mr.酷聯名打造的「酪梨布丁雪條」是話題新品。（圖／業者提供）

話題度最高來自嘉義大學與Mr.酷聯名打造的「酪梨布丁雪條」，以在地食材與創意研發，獲得年輕消費者喜愛。該系列還包含話題十足的「醬油黑豆雪糕」，選用嘉義在地醬油與蜜黑豆研製，鹹甜交織、香氣回甘，成功為創意派立下新標杆。

國產冰品「冷靜又爆紅的話題回購王排行榜TOP10」：

第1名：杜老爺曠世奇派巧克力大雪糕，熱銷21,000盒以上。
第2名：杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕，2025新品，熱銷19,000盒以上（70克×4／原價125元、特價99元）。
第3名：泰式凍心榴槤雪糕，2025新品，熱銷10,000盒以上（65克×3／原價120元、特價89元）。
第4名：阿奇儂義起開心果脆皮雪糕。
第5名：Niseko新雪口牛奶巧酥雪糕。
第6名：小美黑糖珍奶布丁雪糕，熱銷7,000盒以上。
第7名：WAICOOKIES紅水烏龍草莓冰淇淋，2025新品。
第8名：杜老爺藍莓優格雪糕，2025新品。
第9名：阿奇儂皇家貓山王榴槤冰淇淋，2025新品，5月開賣熱銷5,000盒以上（85克×4／售價198元、享買1送1）。
第10名：Mr.酷嘉義大學酪梨布丁雪條，2025新品。(75克x4/售價99元)。

▲▼家樂福公布冰品爆紅回購王排行。（圖／業者提供）

▲網美冰品「杜老爺優格雪糕」一推出就熱銷。（圖／業者提供）

除了排行榜，也有新品在4月上市後熱銷，包括杜老爺優格雪糕（藍莓、草莓蘋果口味，售價178元，買1送1）。

「藍莓雪糕」粉藍色包裝、粉紫大理石紋雪糕，使用加拿大野生藍莓，吃得到藍莓果肉，且香氣濃郁，再用藍莓汁調製成獨家藍莓條紋醬，酸甜可口，搭配QQ小粉圓。

「草莓蘋果雪糕」以清爽優格冰淇淋為雪糕基底，加入奧地利產草莓汁製成的獨家草莓醬，芬芳酸甜，內餡添加富士蘋果丁，香甜可口、咬感豐富。

另有「阿奇儂 × 初鹿牧場牛奶雪糕」，推出煉乳冰沙、酪梨蜂蜜兩款風味，採用台灣產銷履歷酪梨，清爽不甜膩，嚐鮮與回購率同步攀升。

▼家樂福集結多元國內外冰品。（圖／業者提供）

▲▼家樂福公布冰品爆紅回購王排行。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11獨家推出「麥香奶茶雪糕」，將經典全民飲料麥香奶茶變雪糕，外層保有麥香奶茶茶香、內層是滑順雪糕，即日起至7月8日嚐鮮價單件35元，兩件49元。

▲▼7-11獨家冰品。（圖／業者提供）

▲7-11獨家冰品「Wall's TOPTEN牛奶玉米脆片冰淇淋」，將經典早餐牛奶麥片，變成創意冰品。（圖／業者提供）

獨家冰品還有「Wall's TOPTEN牛奶玉米脆片冰淇淋」，將經典早餐牛奶麥片，變成創意冰品，外層包裹香脆玉米脆片，內層綿密滑順濃醇，售價45元。

▲▼7-11獨家冰品。（圖／業者提供）

▲「森永Ice box果實冰(葡萄柚)」。（圖／業者提供）

「森永Ice box果實冰(葡萄柚)」以獨家多瓣冰晶技術，兼具爽脆、細密口感，可直接享用或搭配氣泡水等多樣吃法，售價59元。

▲▼7-11獨家冰品。（圖／業者提供）

▲7-11獨家冰品「明治超級杯冰淇淋-黃豆粉」。（圖／業者提供）

「明治超級杯冰淇淋-黃豆粉」嚴選極細的黃豆粉製成，入口滑順，每一口都吃得到黃豆粉風味餅乾，售價79元，即日起至6月24日有冰品抽抽樂活動。

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