　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醋男為愛丟汽油彈被抓！怒控「叫我做假筆錄」　法院認定警違法

▲▼ 。（圖／翻攝裁判書系統）

▲台中一名沈男（紅圈）不滿前女友與人友好，朝對方一名男子開設店面丟汽油彈。（圖／翻攝裁判書系統）

記者許權毅／台中報導

台中市沈姓男子不滿江姓前女友跟一名羅男友好，竟持汽油彈朝羅男開設的知名餐酒館砸，被依恐嚇危安罪判處6月徒刑。不過案件中警詢過程卻出現瑕疵，沈男稱員警叫自己承認，不然「就要把我弄到死」，法院勘驗派出所監視器，發現員警製作筆錄「沒有打字聲」，員警坦承「是先打好大概內容」，認定警方違法，警詢筆錄無證據能力。

據查，沈男不滿前女友江女與一名羅男之互動，2023年一日先騎車到羅男開設的餐酒館勘查，又騎車返回家中開車返回，把沾有汽油布的玻璃瓶（汽油彈）砸向店門口，隨即駕車離去，直到羅男員工發現異狀，才到派出所報案。

▲▼第一分局,台中,第一警分局,警察,一分局。（圖／記者許權毅拍攝）

▲第一警分局公益所當時偵辦該案，沈男控訴警方製作筆錄有瑕疵。（圖／記者許權毅攝）

沈男不滿警詢過程有瑕疵，於偵訊時跟檢察官說：「警察叫我做假筆錄，公益派出所主管叫我承認，說我不承認就把我弄到死，在做筆錄之前把我帶到小房間。」沈男也表示，製作筆錄過程遭員警脅迫，還有一次先模擬，說不行，又再錄第二次，還有穿格紋上衣警察用唇語提醒講述內容。

台中地院傳員警作證，坦承當時因為專案辦公室有其他案件，製作筆錄前，為了方便釐清案情，先到副派出所長辦公室了解案情。

地院勘驗沈男製作筆錄的監視器畫面，發現當時沈男表情正常，並無遭到脅迫情事，但過程中，員警與沈男一問一答，卻沒有打字聲音，另名格紋上衣男子確實有與沈男對話，但內容不明。員警看完後，坦言「有大概打好內容」，但筆錄過程都有跟沈男確認。

地院認為，沈男僅是依員警預擬內容，僅為照稿朗讀，真實筆錄過程未錄音錄影，朗讀過程是為了求符合程序，違背法定程序，為員警刻意為之，自屬違法，應排除證據能力。

▲▼ 。（圖／翻攝裁判書系統）

▲▼監視器拍下，當時沈男半夜朝羅男店面丟擲汽油彈。（圖／翻攝裁判書系統）

▲▼ 。（圖／翻攝裁判書系統）

針對案件本身，沈男也否認犯行，稱自己到附近只是為了丟掉死掉的鸚鵡，監視器內拍下的人也不是自己。

告訴人羅男則證稱，沈男當初騙取江女已經離婚，後來他們快要分手，沈男不滿自己跟江女有互動，自己也同意；江女則說，沈男介意她跟羅男接觸、反應大，也曾經打電話給羅男嗆聲要談判。

地院曾勘驗監視器畫面，發現車輛車牌、身形均跟沈男相符，沈男說詞矛盾，雖警詢內容已排除證據能力，但依照證人之證述、監視器畫面，足以認定沈男犯罪事實，惡性非輕，全案依恐嚇危害安全罪，判處6月刑期，可易科罰金。

▲▼ 。（圖／翻攝裁判書系統）

▲沈男當時犯後落跑，被監視器拍下 。（圖／翻攝裁判書系統）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國中生讓博愛座仍被罵「蹲地痛哭」　校方發聲
快訊／台北熱到39度！　13縣市高溫警示
快訊／統一時代百貨對面火燒車！　停路邊突起火
冷氣「按1鍵」省電12％！台電認證：吹整晚不傷荷包
拍到印航墜毀24秒片　「客機眼前爆炸」少年驚恐亂語睡不著
7／5預言倒數！郭鎧紋示警　「日本這區」有機率誘發規模9

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車停路邊+指紋比對　愛河浮屍身分確認是45歲南漂男

21歲男疑遭軟禁沒戶口　律師：可循這條刑法「追訴時效20年」

快訊／北市統一時代百貨對面火燒車！　停放路邊引擎突起火

國道驚見大黑豬掉落！警追到大貨車「貨物沒固定」可罰1萬8

高雄驚爆「犬」禍！休旅車遭啃咬破相　車主崩潰：第一次見到

台中男半夜突沒呼吸心跳！女友嚇壞急叩119　送醫仍不治

北市餐廳4員工CO中毒　烹煮試菜門窗緊閉+瓦斯燃燒不完全

21歲男疑自幼遭軟禁！淪幽靈人口被趕出門　社會局出手追真相

士林轎車失控撞12汽機車　瞬撞影片曝！自行車騎士嚇到慘摔

醋男為愛丟汽油彈被抓！怒控「叫我做假筆錄」　法院認定警違法

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【中文博大精深】為什麼是莫名「其」妙？　國文老師一次帶你搞懂

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

機車停路邊+指紋比對　愛河浮屍身分確認是45歲南漂男

21歲男疑遭軟禁沒戶口　律師：可循這條刑法「追訴時效20年」

快訊／北市統一時代百貨對面火燒車！　停放路邊引擎突起火

國道驚見大黑豬掉落！警追到大貨車「貨物沒固定」可罰1萬8

高雄驚爆「犬」禍！休旅車遭啃咬破相　車主崩潰：第一次見到

台中男半夜突沒呼吸心跳！女友嚇壞急叩119　送醫仍不治

北市餐廳4員工CO中毒　烹煮試菜門窗緊閉+瓦斯燃燒不完全

21歲男疑自幼遭軟禁！淪幽靈人口被趕出門　社會局出手追真相

士林轎車失控撞12汽機車　瞬撞影片曝！自行車騎士嚇到慘摔

醋男為愛丟汽油彈被抓！怒控「叫我做假筆錄」　法院認定警違法

美國知名糖果爆有致癌物　食藥署清查確認「台灣未輸入」

馬英九出席海峽論壇　陸委會：自失立場

國中生讓出博愛座仍被罵哭　校長：將給正能量輔導

機車停路邊+指紋比對　愛河浮屍身分確認是45歲南漂男

快訊／台北社子熱飆39度！13縣市高溫警示

5人氣角色聯名手機殼讓荷包失守！史迪奇超紅、史努比珍藏版網球必收

德外長曝「以伊衝突」唯一化解關鍵！　德法英3國望與伊朗核談判

21歲男疑遭軟禁沒戶口　律師：可循這條刑法「追訴時效20年」

看十幾間房都沒出手「房價60萬→90萬」後悔爆！他嘆：不如亂買

李在明上任不到兩週首出訪！出席加拿大G7峰會　盼會晤川普、石破茂

【中文博大精深】為什麼是莫名「其」妙？　國文老師一次帶你搞懂

社會熱門新聞

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

21歲男沒上過餐館心智如孩童　緊抱里長好揪心

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

台中男加油站門口著火！70%三度燒燙傷

丈夫剛過世少婦竟遭公公侵犯　錄影自救提告

神壇鐵捲門遭撞　囂張惡煞毀神像

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

即／士林轎車碰撞機車失控！再掃路邊12汽機車

台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了

更多熱門

相關新聞

霸王車惡客囚禁運將！同夥少年嗆：殺人不會怎樣

霸王車惡客囚禁運將！同夥少年嗆：殺人不會怎樣

台中一名綽號「海王」潘男素行不良，積欠一名駕駛BMW的白牌車司機賴男萬元車資，潘男卻反過來將運將約出，咬他欠賭債300萬，找多名小弟將人圍住，潘男還持空氣槍堵住運將嘴巴，一旁小弟附和「反正我們未成年，殺人不會怎樣！」，賴男遭毆打、囚禁多時，付出30萬才重獲自由，潘遭判11年2月，共犯廖男3年8月。

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

有夠囂張！好市多驚見「逆向搶車位」持球棒恐嚇

有夠囂張！好市多驚見「逆向搶車位」持球棒恐嚇

台中男加油站門口著火！70%三度燒燙傷

台中男加油站門口著火！70%三度燒燙傷

台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了

台中賓士哥酒駕暴衝　「連撞23車」賠慘了

關鍵字：

台中醋男汽油彈警詢筆錄違法

讀者迴響

熱門新聞

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

五熊懷孕5月「開車停婦幼停車格」被開罰！見罰單心碎

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

21歲男沒上過餐館心智如孩童　緊抱里長好揪心

男生「禁慾100天」會變強？　醫揭後果

佳子公主訪巴西遭偷拍！影瘋傳　日網炸鍋

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面