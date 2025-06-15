醋男為愛丟汽油彈被抓！怒控「叫我做假筆錄」　法院認定警違法

▲台中一名沈男（紅圈）不滿前女友與人友好，朝對方一名男子開設店面丟汽油彈。（圖／翻攝裁判書系統）



記者許權毅／台中報導

台中市沈姓男子不滿江姓前女友跟一名羅男友好，竟持汽油彈朝羅男開設的知名餐酒館砸，被依恐嚇危安罪判處6月徒刑。不過案件中警詢過程卻出現瑕疵，沈男稱員警叫自己承認，不然「就要把我弄到死」，法院勘驗派出所監視器，發現員警製作筆錄「沒有打字聲」，員警坦承「是先打好大概內容」，認定警方違法，警詢筆錄無證據能力。

據查，沈男不滿前女友江女與一名羅男之互動，2023年一日先騎車到羅男開設的餐酒館勘查，又騎車返回家中開車返回，把沾有汽油布的玻璃瓶（汽油彈）砸向店門口，隨即駕車離去，直到羅男員工發現異狀，才到派出所報案。

▲第一警分局公益所當時偵辦該案，沈男控訴警方製作筆錄有瑕疵。（圖／記者許權毅攝）



沈男不滿警詢過程有瑕疵，於偵訊時跟檢察官說：「警察叫我做假筆錄，公益派出所主管叫我承認，說我不承認就把我弄到死，在做筆錄之前把我帶到小房間。」沈男也表示，製作筆錄過程遭員警脅迫，還有一次先模擬，說不行，又再錄第二次，還有穿格紋上衣警察用唇語提醒講述內容。

台中地院傳員警作證，坦承當時因為專案辦公室有其他案件，製作筆錄前，為了方便釐清案情，先到副派出所長辦公室了解案情。

地院勘驗沈男製作筆錄的監視器畫面，發現當時沈男表情正常，並無遭到脅迫情事，但過程中，員警與沈男一問一答，卻沒有打字聲音，另名格紋上衣男子確實有與沈男對話，但內容不明。員警看完後，坦言「有大概打好內容」，但筆錄過程都有跟沈男確認。

地院認為，沈男僅是依員警預擬內容，僅為照稿朗讀，真實筆錄過程未錄音錄影，朗讀過程是為了求符合程序，違背法定程序，為員警刻意為之，自屬違法，應排除證據能力。

▲▼監視器拍下，當時沈男半夜朝羅男店面丟擲汽油彈。（圖／翻攝裁判書系統）



針對案件本身，沈男也否認犯行，稱自己到附近只是為了丟掉死掉的鸚鵡，監視器內拍下的人也不是自己。

告訴人羅男則證稱，沈男當初騙取江女已經離婚，後來他們快要分手，沈男不滿自己跟江女有互動，自己也同意；江女則說，沈男介意她跟羅男接觸、反應大，也曾經打電話給羅男嗆聲要談判。

地院曾勘驗監視器畫面，發現車輛車牌、身形均跟沈男相符，沈男說詞矛盾，雖警詢內容已排除證據能力，但依照證人之證述、監視器畫面，足以認定沈男犯罪事實，惡性非輕，全案依恐嚇危害安全罪，判處6月刑期，可易科罰金。

▲沈男當時犯後落跑，被監視器拍下 。（圖／翻攝裁判書系統）