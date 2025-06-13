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社會 社會焦點 保障人權

前刑事戰將躺平回老家！羈押398天1500萬交保　現身離開畫面曝　

▲▼ 前刑事局警政監林明佐交保離開 。（圖／記者白珈陽攝）

▲前刑事局警政監林明佐交保，躺在擔架上面離開。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

前刑事局警政監林明佐涉入九州博弈網站案涉貪4451萬元，今年3月法院裁定以1200萬元交保，檢方抗告後林又遭羈押，經續押後6月11日更裁以1500萬元交保。今（13）日稍早家屬完成辦保，林明佐躺在擔架上畫面曝，由親屬及司機協助抬進康復巴士內，而林明佐限制住居地點在屏東老家，每週1、3、6上午7時到12時之間，要到屏東縣警局屏東分局報到。

台中地院認為，林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接受手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，且為控制腫瘤生長速度，避免導致不可逆之身體狀況惡化，上述治療有其必要急迫性等情。

地院審酌，台中看守所無法提供被告至醫療中心接受上開治療，而林明佐目前雙肢無力、無法獨力行走之情，林明佐現因罹惡性脊髓腫瘤等疾病，非保外治療，顯然難以痊癒。裁定林明佐於提出新台幣1500萬元之保證金後，准予停止羈押，且自停止羈押之日起限制住居，並限制出境、出海8月，每週一、三、六至指定警局報到1次。

▲▼ 前刑事局警政監林明佐交保離開 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林這次限制住居地點在屏東老家，每週1、3、6上午7時到12時之間，要到屏東縣警局屏東分局報到 。（圖／記者白珈陽攝）

另外需要每日上午7時至12時，在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機，拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向本院報到8月，不得從事與治療目的顯然無關之活動，得抗告。

今家屬前往看手所完成辦保，而台中今天大雨，為避免淋雨，看守所讓接送林明佐的康復巴士開上車道到門口讓林明佐上車。林明佐躺在擔架上，由親屬及司機協助抬進車內。據了解，林這次限制住居地點在屏東老家，每週1、3、6上午7時到12時之間，要到屏東縣警局屏東分局報到。

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