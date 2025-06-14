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快訊／前刑事戰將林明佐「保外就醫不到8小時」　病情惡化進急診

獨家／涉貪前警政監林保外就醫不到8小時　病情惡化進入急診室

▲涉貪前警政監林保外就醫不到8小時，病情惡化進入急診室。（家屬提供）

文／鏡週刊

台中地院審理九州涉賭博、洗錢案，涉貪前警政監林明佐昨（13）日提出1,500萬元保證金後，順利被家人帶回限制住居地屏東住所。詎料，林才睡一晚突然發高燒、呼吸困難，今早家屬緊急將林送往高雄義大醫院急診室急救。由於才交保第1天，就未依照規定在住所門牌前拍照上傳監測中心，又逢週末假日無法聯繫上法官、書記官，家屬急得如熱鍋上螞蟻，恐檢察官據此又提抗告，將林再押回看守所。

林明佐昨晚9點回到屏東，林的家屬非常感謝法官仁心、著重醫療人權，讓林可以保外醫療。林的律師宋重和出示醫院診斷證明書表示，林罹患癌症已經進入第四期，上次以1,200萬元交保時，醫生即表示需要住院治療，但被檢方二次提出抗告後，法官重新裁定押回台中看守所，致病情持續惡化。這次好不容易再度交保出來，卻於今（14日）早上10點28分，因高燒不退緊急入醫院急救，家屬希望給予林好好的治療，但交保第1天就不能依規定拍照回傳，感到緊張，家屬懇請法官、檢察官高抬貴手，讓他持續在醫院治療，不要再抗告。

法官審酌予以交保的原因是，林因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行BNCT治療，有其急迫性。又其目前雙肢無力，無法獨力行走接受治療，經看守所報告，堪認現因罹惡性脊髓腫瘤等疾病，非保外治療顯難痊癒，考量其犯罪情節、地位、職業、已遭扣押之現金、動產、訴訟進行之程度、犯罪情節、地位、職業、已遭扣押之現金、動產、訴訟進行之程度、身體狀況、資力、犯罪所得金額等情，身體狀況、資力、犯罪所得金額等情，予以停止羈押，並予以交保、電子監控等預防免其在交保後潛逃出境。

獨家／涉貪前警政監林保外就醫不到8小時　病情惡化進入急診室

▲林明佐病情惡化進入急診室。（律師提供）

這次法官裁定林保外就醫的附帶條件是，限制住居在屏東，每週三天到附近警所報到、每日中午12點之前在住所門牌號碼前持科技監控個案手機自拍回傳監控中心。

前警政監林明佐被控任台中市刑大大隊長時，和九州集團總裁陳政谷交往密切，並和九州旗下高階幹部、葳群公司負責人徐培菁交往為男女朋友關係。林利用大隊長、警政監身分，得知檢察官追查九州情資、偵辦方向並洩密給集團成員。檢方起訴林涉貪汙高達4,451萬元，林罹患重病，進出台中看守所戒護就醫多次，年初檢驗確認罹患惡性神經瘤，急需開刀、長期住院治療。林以此向法院申請交保就醫。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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