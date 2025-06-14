快訊／前刑事戰將林明佐傳命危！　胞妹心痛發聲

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快訊／前刑事戰將林明佐傳命危！胞妹心痛：盼司法給哥哥活命機會

▲▼ 。（圖／林艾樺提供）

▲林的胞妹林艾樺說，林明佐今天下午一度命危。（圖／林艾樺提供）

記者白珈陽／台中報導

前刑事局警政監林明佐涉九州博弈集團案，因罹癌聲請保外就醫獲法院裁准，昨天（13日）下午交付1500萬元交保金，完成辦保離開台中看守所，返回限居地點屏東老家。未料今天上午林因高燒送往高雄義大醫院急診室，下午更傳出陷入昏迷一度命危，林的胞妹說，過去1年林家選擇不發聲，是尊重司法，但隨著檢方多次抗告，間接導致哥哥無法順利就醫，造成如今重症，懇求司法給予哥哥活命的機會，讓他好好接受治療。

林的胞妹林艾樺受訪表示，昨天哥哥交保回程的路上，就在車內發燒、畏寒，一開始以為是癌症導致，或是看守所內太熱、吹到車內冷氣而發抖，但今天上午發現林的症狀加劇，趕緊將他送急診治療，經檢查竟發現尾椎的部位有褥瘡，傷口約手掌大，醫生說已是褥瘡第四期，嚴重到直腸都外露。

林艾樺指出，經抽血檢測，林的血色素僅剩5，一般男性約14至16，林僅有三分之一；白血球數約2萬，高於正常值許多，且尿液也生菌，併發敗血症。

林艾樺說，到了下午3點，林的血壓突然驟降且陷入昏迷，醫院緊急協助輸液、輸血，林好不容易才清醒，但醫院隨之又發出命危通知，搶救了1個多小時才將人救回，暫時脫離險境。

她擔心地說，林稍晚要接受褥瘡清創手術，依她過去志工經驗，「哥哥這次手掌大小的褥瘡，清創後傷口會達碗公大小、深可見骨，而林又是重病之軀，能不能挺過這次手術、活著出來手術房，都還是未知數。」

林艾樺表示，過去1年林家都很低調，是因尊重司法程序，但她之所以願意這時出來接受採訪，是因即使目前都還未判刑確定，司法卻猶如已把林判死刑，都被診斷出惡性腫瘤了，卻因檢方多次抗告、交保出來後又被帶回去羈押，結果這次出來發現有這麼大的褥瘡，很擔心哥哥撐不過去，希望司法給予哥哥接受完整治療的機會。

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