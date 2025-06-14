薦骨壓迫性潰瘍第四期！林明佐交保後病情惡化進急診　院方回應了

▲前刑事局警政監林明佐昨交保，躺在擔架上面離開，今驚傳病情惡化進急診。（圖／家屬提供）

記者白珈陽、吳奕靖、劉人豪／高雄報導

前刑事局警政監林明佐涉入九州博弈網站案涉貪4451萬元，今年3月法院裁定以1200萬元交保，檢方抗告後林又遭羈押，經續押後6月11日更裁以1500萬元交保，昨（13）日家屬完成辦保帶林明佐回限制住居地點的屏東老家。不過林明佐今（14）日早上到屏東警局報到後，突傳發高燒呼吸困難，被家屬送往高雄義大醫院急診室急救，至於病情醫院表示無法透露，但根據律師提供的診斷證明，林明佐是因為罹患惡性脊髓腫瘤等疾病被醫師要求住院。

▲薦骨壓迫性潰瘍第四期。（圖／律師提供）

林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接受手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，且為控制腫瘤生長速度，避免導致不可逆之身體狀況惡化，法院裁定交保後，昨離開看守所回屏東老家，除限制住居，並限制出境、出海8月，每週1、3、6上午7時到12時之間，要到屏東縣警局屏東分局報到，另外要在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機，拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，不得從事與治療目的顯然無關之活動。

▲林明佐昨交保倘單價離開。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，屏警表示今天上午林明佐有報到，不清楚後續動向，至於是否要戒護，屏警表示未接獲法院通知，至於義大醫院則表示，林明佐病情無法透露。