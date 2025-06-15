轟綠用大罷免遮蔽國家危機　許宇甄：社會已進入對立撕裂的黑洞中

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

全球為中東情勢升溫而高度緊張、國際經濟陷入劇烈震盪，台灣出口企業焦慮美國即將在7月中旬終止的關稅暫緩政策是否延續之際。對此，國民黨立委許宇甄今（15）日批評，賴清德政府卻選擇投注大量行政與政治資源，推動史無前例的全國性罷免行動，將整個社會拖入對立、撕裂與報復的政治黑洞之中。

許宇甄質疑，總統府安排國防部、國安會、國安局、陸委會及外交部向在野黨進行國安簡報，事後還將進行綜合討論。然而，從參與單位來看，議題顯然聚焦於國防、外交與兩岸事務。這場簡報是否僅是為了鋪陳大規模特別預算預作準備？還是只是將國家安全議題工具化、政治化？

許宇甄進一步追問，賴清德曾稱，「中國是大公司，台灣是小公司，如果你要併購我，應該是你提條件，不是我來提。」國安簡報是否會就這段「併購說」說清楚講明白？這種比喻究竟是否意圖為「和平統一」鋪路？賴總統應向全體國民交代清楚其兩岸立場，併購說的內涵到底是什麽。

許宇甄指出，以色列對伊朗的攻擊行動打破了中東原有的脆弱平衡，能源與地緣政治風險再度升高。對高度依賴外貿與能源進口的台灣而言，這是無法忽視的國安危機。如果衝突升級，將引發油價暴漲、航運中斷，造成原物料成本飆升與經濟衰退雙重衝擊。賴政府對此無聲無息，既未見預警，更無任何跨部會應變機制，顯示其對區域安全的冷漠與失職，令人震驚。

許宇甄也提醒，這次國安簡報完全未納入經濟部、內政部、國發會等關鍵部會。台灣所面對的國安挑戰，早已不僅限於軍事與外交，還包括能源轉型、少子化、產業外移、美國高關稅、貧富差距擴大與區域發展失衡等多重風險。面對這些系統性危機，政府應邀集朝野共同協商，尋求務實對策，方能帶領台灣走出困局，而非用政治動員掩蓋執政無能。

許宇甄警告，美國對台高關稅暫緩將於七月到期，若恢復課徵高額關稅，將重創台灣半導體、電子與機械產業，衝擊整體出口命脈。賴政府迄今未有好的對策，談判進度也被鎖進黑箱之中，而民進黨卻仍醉心於內耗鬥爭，熱衷罷免操作與仇恨動員，讓整個社會陷入無止盡的焦慮與撕裂。

許宇甄痛批，賴清德一方面高喊「團結朝野、和解對話」，另一方面卻縱容、鼓勵黨內發動報復性大罷免，面對異議毫無誠意對話，面對危機更是毫無超前部署。賴清德這種雙面手法，不僅羞辱台灣民主，更加劇人民對政府的不信任與失望。

許宇甄最後強調，民進黨以大罷免消耗國家能量、削弱民主機制，他們才是將國家推向懸崖、撕裂台灣、破壞民主的真兇，真正該被人民唾棄與下架的，是失去自省能力的賴清德和民進黨。

