　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠用大罷免遮蔽國家危機　許宇甄：社會已進入對立撕裂的黑洞中

▲▼立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

全球為中東情勢升溫而高度緊張、國際經濟陷入劇烈震盪，台灣出口企業焦慮美國即將在7月中旬終止的關稅暫緩政策是否延續之際。對此，國民黨立委許宇甄今（15）日批評，賴清德政府卻選擇投注大量行政與政治資源，推動史無前例的全國性罷免行動，將整個社會拖入對立、撕裂與報復的政治黑洞之中。

許宇甄質疑，總統府安排國防部、國安會、國安局、陸委會及外交部向在野黨進行國安簡報，事後還將進行綜合討論。然而，從參與單位來看，議題顯然聚焦於國防、外交與兩岸事務。這場簡報是否僅是為了鋪陳大規模特別預算預作準備？還是只是將國家安全議題工具化、政治化？

許宇甄進一步追問，賴清德曾稱，「中國是大公司，台灣是小公司，如果你要併購我，應該是你提條件，不是我來提。」國安簡報是否會就這段「併購說」說清楚講明白？這種比喻究竟是否意圖為「和平統一」鋪路？賴總統應向全體國民交代清楚其兩岸立場，併購說的內涵到底是什麽。

許宇甄指出，以色列對伊朗的攻擊行動打破了中東原有的脆弱平衡，能源與地緣政治風險再度升高。對高度依賴外貿與能源進口的台灣而言，這是無法忽視的國安危機。如果衝突升級，將引發油價暴漲、航運中斷，造成原物料成本飆升與經濟衰退雙重衝擊。賴政府對此無聲無息，既未見預警，更無任何跨部會應變機制，顯示其對區域安全的冷漠與失職，令人震驚。

許宇甄也提醒，這次國安簡報完全未納入經濟部、內政部、國發會等關鍵部會。台灣所面對的國安挑戰，早已不僅限於軍事與外交，還包括能源轉型、少子化、產業外移、美國高關稅、貧富差距擴大與區域發展失衡等多重風險。面對這些系統性危機，政府應邀集朝野共同協商，尋求務實對策，方能帶領台灣走出困局，而非用政治動員掩蓋執政無能。

許宇甄警告，美國對台高關稅暫緩將於七月到期，若恢復課徵高額關稅，將重創台灣半導體、電子與機械產業，衝擊整體出口命脈。賴政府迄今未有好的對策，談判進度也被鎖進黑箱之中，而民進黨卻仍醉心於內耗鬥爭，熱衷罷免操作與仇恨動員，讓整個社會陷入無止盡的焦慮與撕裂。

許宇甄痛批，賴清德一方面高喊「團結朝野、和解對話」，另一方面卻縱容、鼓勵黨內發動報復性大罷免，面對異議毫無誠意對話，面對危機更是毫無超前部署。賴清德這種雙面手法，不僅羞辱台灣民主，更加劇人民對政府的不信任與失望。

許宇甄最後強調，民進黨以大罷免消耗國家能量、削弱民主機制，他們才是將國家推向懸崖、撕裂台灣、破壞民主的真兇，真正該被人民唾棄與下架的，是失去自省能力的賴清德和民進黨。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 2387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
生乳捲驚見「捲捲的毛」　亞尼克道歉回應
高鐵椅背調低被飆罵「沒文化」！白衣男懵了12字回應
館長又被突襲！搖頭尬笑　回車上暴怒全說了
快訊／士林轎車失控暴衝！連撞12汽機車　2人送醫
印度直升機墜毀！狂燒畫面曝　乘客全部罹難
搭大陸高鐵狂讚舒適　館長下秒「突被請離」尷尬讓座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安、李四川分進合擊反罷！　力挺北市5藍委反罷免

賴清德盼開國是會議遭藍質疑「人後下毒手」　蔣萬安籲即刻做這2事

賴清德：持續增警察薪資、津貼　首創調查會探討勤務減量

廢監察院許宇甄悄撤簽　王鴻薇「該案非藍白合作」：開放個人連署

成功嶺替代役男涉毒　內政部：違法藥物「零容忍」絕不包庇

轟綠用大罷免遮蔽國家危機　許宇甄：社會已進入對立撕裂的黑洞中

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

他：總統府邀在野國安簡報是陷阱　在野黨還去就是腦袋有洞！

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

蔣萬安、李四川分進合擊反罷！　力挺北市5藍委反罷免

賴清德盼開國是會議遭藍質疑「人後下毒手」　蔣萬安籲即刻做這2事

賴清德：持續增警察薪資、津貼　首創調查會探討勤務減量

廢監察院許宇甄悄撤簽　王鴻薇「該案非藍白合作」：開放個人連署

成功嶺替代役男涉毒　內政部：違法藥物「零容忍」絕不包庇

轟綠用大罷免遮蔽國家危機　許宇甄：社會已進入對立撕裂的黑洞中

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

他：總統府邀在野國安簡報是陷阱　在野黨還去就是腦袋有洞！

蔣萬安、李四川分進合擊反罷！　力挺北市5藍委反罷免

伊朗空襲8死！以色列住宅大樓被轟爛　科學研究院疑爆炸

李灝宇選到2保送跑出盜壘成功　林振瑋4局丟3分吞敗

出手助以色列？英國增派「颱風戰機」赴中東　籲衝突降溫

Peugeot「電動鋼砲E-208 GTI」登場！性能車型闊別6年後正式回歸

賴清德盼開國是會議遭藍質疑「人後下毒手」　蔣萬安籲即刻做這2事

9m88驚喜登台！Penthouse誠意撂台語開唱　限定版舞台曝光

勝投飛了！松井裕樹中繼無失分　響尾蛇9局一咬逆轉教士

文化部挺台劇！最高獲120萬　部長李遠喊話「將提高入圍獎勵金」

生乳捲驚見「捲捲的毛」噁爆　亞尼克致歉：將主動聯繫消費者

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

政治熱門新聞

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

館長中國行自評100分！曝回台最大憂心

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

他：總統府邀在野國安簡報是陷阱　在野黨還去就是腦袋有洞！

當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

馬英九見王滬寧：台灣人支持兩岸和平、炎黃子孫　絕對是主流民意

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

更多熱門

相關新聞

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

陪王鴻薇掃街遇嗆聲女　李四川直球回：我們一定會反罷免成功

台北市副市長李四川今陪國民黨立委王鴻薇到謙和市場掃街反惡罷，未料，兩人才剛抵達現場，就遇女子在一旁高喊多次「大罷免大成功」。李四川受訪時直球回應「剛剛喊很大聲的那個人，我也要告訴他，我們一定會反罷免成功」。

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

學者建議賴清德研究許美華臉書　「大罷免沒大成功台灣就完蛋」

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

斬斷總統操控監察院黑手　羅智強拋2途徑：廢監察院不廢權

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

關鍵字：

大罷免許宇甄民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

白白當人妻4年「性生活遭羞辱」離婚！揭前夫身分

女每月染髮全身爆紫斑！醫剃光頭救命

美陸軍慶典變調　川普閱兵「全美爆示威潮」

印度神童被傳預言614地震！疑本人回應

台中驚見21歲幽靈人口！無戶口不識字被趕出家門

出門上班不到5分鐘　屏東女對撞軍車四肢全斷亡

新北妹子性愛遭偷拍！前男友全PO上網

虐死員工還找人頂替　恐怖老闆延押2月

前刑事戰將命危！胞妹盼司法給活命

嬤搭高鐵用包包佔位！乘務員霸氣1張票伺候

屏東女騎士對撞軍車！四肢斷裂送醫亡

孔子姓什麼？「一票人答錯」正確答案超意外

更多

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面