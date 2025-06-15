陸頂尖洞穴潛水員確定遇難　失蹤20多天遺體在聖龍潭被尋獲

▲大陸一名頂尖的洞穴潛水員金雪峰失蹤20多天確定遇難 。（圖／翻攝 微博 岱青山人）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名頂尖的洞穴潛水員金雪峰失蹤20多天，傳來不好消息，搜救員證實金雪峰已12日在廣西南寧聖龍潭被找到。此前，她於5月20日於此地潛水時失聯，最終遺體被尋獲，親友也透露追悼會也已經開完，官方團隊會出詳細的意外報告。

綜合陸媒報導，金雪峰是大陸知名的洞穴潛水員，她的失聯引起了廣泛關注。在失聯後的近一個月內，結合多方力量參與了搜救工作，鎖定搜尋區域20多天後，遺體才被打撈上來。這一消息讓眾多網友和潛水愛好者深感悲痛，紛紛在社交媒體上表達哀思。

南寧當地一位參加了搜救工作的潛水員也證實，金雪峰是5月20日在廣西南寧聖龍潭潛水時失聯，直到6月12日，遺體才被打撈上來。

一名親友在網路悼念發文證實金雪峰遇難，該文稱，「老金已於今日被打撈上岸並且移交殯儀館，感謝所有參與打撈的人員，包括ROV團隊，水面支援繩索團隊，舟艇及搬運團隊，潛水人員，消殺人員和後勤團隊，還有在場默默陪伴的朋友們，大家的鼎力合作完成了238米的打撈。」

文章也指出，「金雪峰的一生奉獻給她最愛的運動，人生短暫，死亡是每個人都會面對的，但你的生命絢麗多姿，充滿了堅韌和激情，你的朋友們都為你而驕傲。」

「老金再見！！」「老師一路走好」……網上多位網友發佈了金雪峰去世的消息，她的潛水學員也在評論區表達了哀思。大陸一位知名洞穴潛水員在朋友圈也發佈了追悼金雪峰的消息。

金雪峰的離世也給大陸潛水界帶來了傷心的損失，一名參加了搜救工作的潛水員教練表示，追悼會已經舉行落幕，官方團隊會出詳細的報告。

▲搜救員在廣西南寧聖龍潭搜尋畫面 。（圖／翻攝 微博）

廣西南寧聖龍潭被譽為自由潛聖地，吸引了眾多潛水愛好者前來探索，洞穴潛水對潛水員的經驗和潛水線路規劃要求極高，這也增加了潛水活動的風險。

根據資料介紹，廣西南寧聖龍潭其危險性不容忽視，洞穴內部地形複雜，可能存在暗流、狹窄通道等危險因素，增加了潛水的難度和風險，同時存在許多未知因素，如水流變化、氧氣含量等，這些因素都可能對潛水員構成威脅。

大陸國際技術潛水教練李培孟也對此事發表了看法。他表示，洞穴潛水需要的培訓、經驗、裝備等條件都相對苛刻，因此，選擇合適的潛水目的地至關重要。

他強調，這些活動並不適合普通民眾和普通潛水員，而是有門檻的。對於廣西、貴州等溶洞眾多的喀斯特地貌區域，如果是首次前往，出風險的概率會變高，因此更需要做好充分的準備和規劃。