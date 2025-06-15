台中驚見21歲幽靈人口！他無戶口不識字　陽台摔落被趕出家門

▲台中市北屯區北京里長蘇乙青發現青年流落街頭，將他帶回里長辦公處清理。（圖／里長蘇乙青提供）



記者白珈陽／台中報導

台中1名21歲青年日前被北屯區北京里長蘇乙青，發現在回收廠撿回收物，蘇一問之下發現青年疑似流落街頭，不太識字、舉止宛如10歲孩童；蘇進一步了解，青年的父親不但沒有幫他報戶口、就學，長年來還被要求不得走出套房，形同軟禁，近日因故被趕出家門。社會局表示，將積極協助男子取得戶籍、就業、居住等相關事宜，幫助他穩定生活。



蘇乙青表示，他5月8日前往回收廠關懷回收戶，贈送回收媽媽康乃馨，發現當中竟有1個青年也在做回收，當時他勸青年應該去做更好的工作，但後來發現對方沒有戶籍、也就沒有辦法找工作。

▲蘇乙青表示，他5月8日前往回收廠關懷回收戶，贈送回收媽媽康乃馨，發現當中竟有1個青年也在做回收。（圖／民眾提供）

蘇說，青年自述姓黃，經聯繫黃的父親，黃父稱願意趕快來幫他辦戶口，但他6月8日前往同一個回收廠時，又再次遇到青年，且身上發出臭味，他就將青年帶回里長辦公處，讓他飽餐一頓，並給予衣物及盥洗。

蘇說，相處過程發現青年的舉止如同10歲孩童，不會怕生，很願意跟別人說話，不過幾乎不識字，對於許多事情的理解就像是小孩子。據青年說，由於沒有戶口，長期被父親要求待在套房裡，不准出門，父親還嚇青年「如果出門就會被警察抓走」，青年因此乖乖聽話。

▲蘇乙青讓青年飽餐一頓。（圖／里長蘇乙青提供）



蘇指出，青年父親疑以打零工維生，收入不穩定，目前他已聯繫不上對方；據青年說，今年2月他從套房陽台摔落，跌破1樓陽台遮雨棚，賠了9000元，父親大怒將他趕出家門，只好以撿回收變賣果腹，流落街頭。

蘇表示，青年很有禮貌、也很孝順，青年對他說，「我很愛爸爸，希望趕快去工作賺錢養爸爸」，他問青年爸爸這樣對你，你還覺得是好爸爸嗎？青年回應「爸爸賺錢很辛苦，養我長大，所以是好爸爸」。蘇說，也許父親的做法不能說是軟禁，只是做法比較不恰當。

台中市政府社會局表示，有關21歲男子無戶籍一案，男子因露宿街頭被通報，社會局立即前往協助安置男子，提供餐食和住所庇護，並持續關懷及聯繫家屬。男子自述沒有戶籍證件，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，但因男子表達有限，許多資訊仍需進一步查證釐清。

社會局強調，將與相關局處積極協助男子取得戶籍、就業、居住等相關事宜，幫助他穩定生活。

