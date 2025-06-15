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社會 社會焦點 保障人權

各界湧入援助！台中21歲無戶籍男後天迎生日：這陣子很幸福

▲▼ 。（圖／里長蘇乙青提供）

▲蘇乙青（左）給予青年（右）許多協助，蘇離開中途之家時，青年與他緊緊相擁。（圖／里長蘇乙青提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區1名21歲青年被當地里長蘇乙青發現疑是「黑戶」，沒有戶籍、也未就學，甚至疑遭父親長期禁止出門，缺乏社會化，舉止宛如10歲童。蘇說，案件曝光後，社會援助源源不絕，他為此替青年成立LINE群組，利於善心人士即時提供青年所需。另外，再過2天（17日）就是青年生日，蘇除準備手機送給青年，還會陪他吃飯，令青年相當開心。

▲▼ 。（圖／里長蘇乙青提供）

▲蘇準備手機送給青年，並叮嚀青年要用功讀書、聽社工的話。（圖／里長蘇乙青提供）

台中市北屯區北京里長蘇乙青今年5月8日在北屯某回收廠發現青年，詢問得知青年沒有戶口、不識字，更因無戶口，被父親長年要求不得走出套房，以免被警察發現。青年自述，今年2月間因故被爸爸趕出家門，為糊口，只好靠撿回收物換取食物維生，也因此流落街頭。

蘇說，當時他立刻循線聯繫青年父親，對方稱願意趕快來幫青年辦戶口，但他6月8日前往同一個回收廠時，卻再次遇到青年，且身上發出臭味，他就將青年帶回里長辦公處，讓他飽餐一頓，並給予衣物及盥洗，並通報社會局協助。他相處過程發現，青年的舉止如同10歲孩童，不會怕生，很願意跟別人說話，不過幾乎不識字，對於許多事情的理解就像是小孩子。

蘇說，本案曝光後，引發各界關切，湧進許多物資幫助青年，不過，目前青年已由社會局協助，安置在中途之家，資金、物資目前已不欠缺，不需再寄送物資，謝謝大家關心。他考慮到青年未來會離開中途尋找工作，屆時還需要援助，他為此成立一個LINE群組，目前約有130多名成員，這些善心人士將成為青年進入社會的後盾。

蘇表示，青年的父親曾給青年一支撿到的手機，青年相當珍惜，但後來被父親摔壞，他準備了一支手機要送給青年，他叮嚀要用功讀書、聽社會局輔導員的話，就會送手機，青年聽聞相當開心，立刻說好。

蘇說，後天（17日）就是青年生日，由於青年的成長過程較少接觸人群，為避免青年害怕，當天就由他陪同青年吃飯過生日。此外，正在中途之家的青年告訴他，這陣子感覺自己很幸福，可見青年對於社工已經相當信任。

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