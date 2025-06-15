出手助以色列？英國增派「颱風戰機」赴中東　籲衝突降溫

▲ 英軍增派颱風戰機赴歐洲。（圖／翻攝自英國皇家空軍官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與伊朗交火之際，英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布增派皇家空軍（RAF）戰機前往中東，包括颱風戰機與空中加油機，「為整個區域提供應變支援」。他強調，情勢正快速發展，英國正與盟友持續對話，傳遞呼籲降溫的明確訊息。

BBC報導，英國去年便曾部署戰機至中東，以防止局勢升溫，施凱爾赴加拿大參加G7峰會途中宣布此消息，也透露中東新一輪衝突將成為峰會討論重點。峰會將在加拿大亞伯達省舉行，英、美、德、法等國家領袖聚首，會談預計持續3天。

施凱爾隨後在渥太華會晤加拿大總理卡尼（Mark Carney），雙方就安全與貿易議題交換意見。他未明確表態是否考慮派英國戰機協助以色列，但不排除任何可能性，重申英國長期關切伊朗核計畫，並支持以色列自衛權。

他也證實，前一天和以色列總理納坦雅胡進行「良好且具建設性」的對話，內容涉及以色列安全問題，並強調英方行動旨在緩和局勢。施凱爾14日也和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．薩爾曼（Mohammed bin Salman）通話，雙方同意應避免衝突惡化，強調局勢降溫的重要性。

此前，伊朗已警告美英法3國，若支援以色列對抗德黑蘭，他們在該地區的艦艇與軍事基地都將被視為合法目標。