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保時捷正妹下車「吐一口濃白」是在刷牙？闢謠照被抓包造假

▲▼一名正妹從保時捷下車後，朝著水溝吐出一口白色液體。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲一名正妹從保時捷下車後，朝著水溝吐出一口白色液體。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

日前網路上有一段行車紀錄器影片不斷瘋傳，有名正妹從保時捷豪車下來以後，對著水溝吐出白色的液體，掀起大量討論。事件發酵以後，有網友張貼出照片，指稱「刷個牙也能上新聞」，不過經過其他人的精心比對，原來所謂的「刷牙照」只是由AI合成的照片。

一名正妹從一輛保時捷豪車下來以後，便抓起頭髮、朝著水溝蓋蹲下，並且吐出大量的白色液體。這段畫面被前車的行車紀錄器拍下，被上傳到YouTube平台以後，掀起了大量討論。

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隨著時間發酵，有位網友在臉書社團「爆料公社」張貼照片，指稱自己「刷個牙也能上新聞」。畫面當中可以看見，一名女子當時坐在車內，一手拿著裝水的塑膠杯，另一隻手則是拿著牙刷在刷牙，臉上還露出無奈的表情。

▼事後有人發布照片指稱，只是在車內刷牙，不過照片被抓包是AI製作的。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼一名正妹從保時捷下車後，朝著水溝吐出一口白色液體。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

不過，其他人經過比對後發現，雖然刷牙照畫面中，車窗外的店家與豪車旁邊的店家相同，不過行車紀錄器畫面中，店家的招牌是在騎樓上方，刷牙照當中的店家則沒有騎樓。

此外，由於刷牙照當中的衣物款式，也與女子實際穿著的衣物款式不同，加上通常車內鏡頭不會朝富駕駛的方向拍去。因此，許多民眾思考後認為，這應該只是AI造假的照片。

 
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保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

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