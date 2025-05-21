逼吃蟑螂、牙刷性侵！桃園少觀所集體性霸凌　主謀二審判8年

▲桃園少觀所2020年間爆發收容人集體性霸凌少年案件。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園少觀所2020年間爆發一起殘忍的集體性霸凌事件，一名17歲的少年被同舍房的4名19歲男子集體霸凌，眾人將剩飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏，以及尿液，逼少年吃掉。甚至逼他吃蟑螂，更以牙刷性侵少年。一審將詹姓主謀重判有期徒刑8年4月，案經上訴，高等法院二審改判有期徒刑8年。可上訴。

桃園監獄少年觀護所（現已改名矯正署敦品中學）在2020年5月間爆發這起誇張的集體性霸凌案件。當時一名身形瘦弱的17歲少年，因初次觸法後，被關押進桃園少觀所。但少觀所竟然安排其他4位年滿19歲的成年犯，甚至其中還有一名是殺人罪的被告，一同關押在同一房內。結果少年收容沒多久，就發生集體性霸凌事件。

當年5月初某日下午5點多，同舍房的陳姓、詹姓等男子將剩飯摻入洗碗精、洗面乳、牙膏，另外還有2名同夥排尿進去。而後詹男言語恐嚇少年，逼迫少年喝下摻有化學物品及穢物的剩飯。第二天早飯時間，詹男等人又逼迫少年吃完整鍋稀飯，還尿了一瓶寶特瓶，逼少年10秒內喝完，少年屈從。

下午6點左右，詹男等人拿出一塊沙其瑪，要求少年將沙其瑪揉捏成棒狀，插入自己肛門；之後又拿出一把牙刷，逼迫同房的另一名林姓少年，恫嚇他性侵被害少年，否則就要性侵林姓少年，林姓少年不得已，只能持牙刷性侵被害少年。到了7點多，詹男等人又抓到一隻蟑螂，竟逼迫被害少年吃下。少年事後告知母親，母親憤而提告，事件引發軒然大波，詹男等人遭提起公訴。

案件進入法院後，法院依照案情分別審結。其中詹男犯案部分一審重判8年4月，上訴二審後，高等法院21日的二審改判有期徒刑8年。另外同夥陳男一審遭判刑7年8月，彭男一審遭判刑3年6月，羅男一審遭判刑2年4月，目前均上訴二審審理中。此外，監察院也針對此事調查，2022年間要求司法院、法務部，以及桃園少觀所等單位，必須檢討改進。