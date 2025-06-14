　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與戰鬥藍代表趙少康等藍營大咖，一起力挺藍委洪孟楷，反惡罷。 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與戰鬥藍代表趙少康等藍營大咖，一起出席「反惡罷」活動，力挺藍委洪孟楷（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

中選會將於6月20日召開委會會議，審定第一波26位罷藍委的二階連署結果，全台大罷免也將進入三階投票階段，國民黨主席朱立倫已啟動「愛國者行動」戰鬥狀態迎戰。中廣前董事長趙少康表示，6月21日他將舉辦一場反惡霸團結大會，將邀請雙北及基隆的立委、首長都來，團結在一起，一起反惡霸。

新北市立委洪孟楷今（14日）在淡水區舉辦說明會，邀請國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、趙少康等人到場支持。對於中選會將在6月20日召開委員會議、宣布罷免投票日期，趙少康決定隔天、21日下午4點在北市榮星花園舉辦反惡霸團結大會。

趙少康說，在朱立倫啟動「愛國者行動」的同時，他也將舉辦反惡霸的團結大會，邀請雙北、基隆的立委都來，朱立倫說區域聯防本來就應該加進來，首長也應該加進來。

趙少康提到，現在民進黨已經黨、政、軍都團結在一起，國民黨也應該要團結一起。且「洪孟楷第一高票當選，犯了什麼錯這一年？什麼都沒有犯啊？說錯什麼話？做錯什麼事？沒有道理！為什麼要罷免他呢？民進黨就是輸不起啦！」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／保外就醫不到8小時　林明佐病情惡化送急診
幕後／大罷免遇亂流！綠營祭5招要當「罷團最強側翼」
快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度
BTS柾國剛退伍就炎上！帽子標語觸地雷　他道歉：即刻銷毀
伊朗嗆「誰護以色列就打誰」　美警告：攻擊美國將面臨嚴重後果
蹭「霸王茶姬」挨批抄襲！台灣手搖品牌道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

批賴清德雙面手法！一手談和解、一手推罷免　藍委嗆：虛偽治國

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

藍委連署支持廢監察院　林濁水看朝野立場曝「好壞雙面性」

府618邀在野聽國安簡報　朱立倫：已向潘孟安表達盼幕僚先見面

曹興誠找賴清德報告罷免進度　朱立倫：才說要團結希望言行如一

最後一期前瞻特別預算703億三讀通過　共減列1.5億

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

批賴清德雙面手法！一手談和解、一手推罷免　藍委嗆：虛偽治國

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

藍委連署支持廢監察院　林濁水看朝野立場曝「好壞雙面性」

府618邀在野聽國安簡報　朱立倫：已向潘孟安表達盼幕僚先見面

曹興誠找賴清德報告罷免進度　朱立倫：才說要團結希望言行如一

最後一期前瞻特別預算703億三讀通過　共減列1.5億

快訊／前刑事戰將林明佐「保外就醫不到8小時」　病情惡化進急診

伊朗射導彈報復以色列　聯合國心痛譴責！以、伊大使安理會上互嗆

孫燕姿出道25年首登北京鳥巢開唱　「驚見3大咖明星」隱身觀眾席

李蒨蓉認了「求歡被拒很受傷」！結婚21年改玩預約制 尪：真的很累

美國12大「最值得投資」高薪科系調查曝！　醫學系竟落榜

江庭毅、王興楷關鍵安打！雷皓博4局狂飆7K　桃園市奪玉山盃季軍

快訊／雙北等4縣市「高溫警示」　恐飆破36度

靜候總統府通知「國安簡報主題」　黃國昌：希望賴清德放下政治算計

「阿拉伯親王跟我募款」還會公開表揚　男衝銀行匯1萬6險遭詐

大谷連8場安打中斷、山本挨轟氣到想摔手套　道奇2比6不敵巨人

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

政治熱門新聞

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

不喜歡館長「又不得不談」　許甫：綠營快憋出內傷

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

明年喜迎9次連假　2月只上14天班、10月也有2次3天假

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

黃國昌反對砍地方補助款　綠委轟：藍白當初亂刪總預算的惡果

史哲恐成大罷免破口？　陳揮文：賴清德在扯罷團後腿

更多熱門

相關新聞

「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一籌？

「愛國者行動」VS「不信任賴清德」 朱、蔣誰技高一籌？

大罷免進入三階肉搏戰，國民黨已經確立是防守方，黨主席朱立倫在中常會宣布要進行反罷免的戰鬥計畫，取名為「愛國者行動」。另一方面，著急如火的台北市蔣萬安在台北市已掛起跟被罷立委的合照看板，而且提出的反罷策略是「對賴清德的不信任投票」，這二個口號跟調子顯然相差甚遠，究竟哪個才能真正有效地為藍軍進行防衛呢？

批賴清德雙面手法！一手談和解、一手推罷免　藍委嗆：虛偽治國

批賴清德雙面手法！一手談和解、一手推罷免　藍委嗆：虛偽治國

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

罷免洪孟楷團體當面嗆「你反共嗎？」　趙少康：我當然反！

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

5小黨聯軍宣傳大罷免　首戰衝花蓮「擒賊先擒王」號召罷傅崐萁

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

大罷免三階熱戰　綠新北黨部工作會議祭4招要全力配合各罷團

關鍵字：

反惡罷趙少康雙北基隆藍委榮星花園大罷免

讀者迴響

熱門新聞

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

以色列宣布「關閉全球使館」

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

新北色龜「性侵2女同學」！酒內下藥逞慾

女友目擊驚恐瞬間！逢甲碩生被大樹壓

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面