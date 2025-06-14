反惡罷動起來！趙少康6/21號召雙北+基隆藍委　榮星花園辦團結大會

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與戰鬥藍代表趙少康等藍營大咖，一起出席「反惡罷」活動，力挺藍委洪孟楷（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

中選會將於6月20日召開委會會議，審定第一波26位罷藍委的二階連署結果，全台大罷免也將進入三階投票階段，國民黨主席朱立倫已啟動「愛國者行動」戰鬥狀態迎戰。中廣前董事長趙少康表示，6月21日他將舉辦一場反惡霸團結大會，將邀請雙北及基隆的立委、首長都來，團結在一起，一起反惡霸。

新北市立委洪孟楷今（14日）在淡水區舉辦說明會，邀請國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、趙少康等人到場支持。對於中選會將在6月20日召開委員會議、宣布罷免投票日期，趙少康決定隔天、21日下午4點在北市榮星花園舉辦反惡霸團結大會。

趙少康說，在朱立倫啟動「愛國者行動」的同時，他也將舉辦反惡霸的團結大會，邀請雙北、基隆的立委都來，朱立倫說區域聯防本來就應該加進來，首長也應該加進來。

趙少康提到，現在民進黨已經黨、政、軍都團結在一起，國民黨也應該要團結一起。且「洪孟楷第一高票當選，犯了什麼錯這一年？什麼都沒有犯啊？說錯什麼話？做錯什麼事？沒有道理！為什麼要罷免他呢？民進黨就是輸不起啦！」。

