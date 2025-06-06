嘉義綠能防貪聯盟成立　台電攜手地檢署打擊綠能犯罪

▲▼ 台電嘉義區處與地檢署、企業打造綠能防貪網 共促地方能源治理 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

為深化綠能產業的廉政誠信與永續發展，嘉義地方檢察署與台灣電力公司嘉義區營業處於今(6)日，共同舉辦「114年度打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台暨綠能企業聯繫會議」，活動吸引超過25家在地綠能產業代表共襄盛舉，展現公部門與民間業者攜手強化嘉義地方能源治理，提升廉能治理質量的堅定決心。

▲▼ 台電嘉義區處與地檢署、企業打造綠能防貪網 共促地方能源治理 。（圖／台電嘉義區處提供）

會議中，台電嘉義區處首先就推動綠能行政透明化進行專題報告，業者可透過「台電嘉義區處網頁再生能源專區」，即時查詢再生能源可併網容量、申設進度、收費機制及相關作業流程，亦可直接聯繫嘉義區處專責窗口，確保所有資訊公開透明，接受社會監督。嘉義地檢署檢察官接續以「綠能發展：圖利與便民之界線」為題，精闢解析綠能產業常見犯罪態樣及相關法規，協助業者在拓展業務與遵循法規間取得平衡。

本次會議焦點環節為綜合座談，由嘉義地檢署蔡宗熙檢察長主持，參與人員包括姜智仁主任檢察官、台電嘉義區處許墩貴處長及綠能業者代表，針對如何強化綠能產業犯罪防制機制、暢通檢舉管道、促進跨機關合作打擊不法，以及克服綠能產業發展挑戰等議題，進行深入交流與腦力激盪。各方凝聚共識，期盼透過緊密的公私協力，為嘉義打造誠信廉能的綠能產業環境，樹立典範，進而提升國家整體競爭力。

許墩貴處長表示，截至今年5月初，嘉義地區配電級再生能源申請量已達約1248MW，併網量約746MW。為確實響應政府能源轉型政策，台電嘉義區處致力營造友善的輸配電併網環境，並在受理綠能申設案件時，力求行政流程透明化，以杜絕外界不當干預，未來亦將持續與檢廉調機關緊密合作，即時通報妨害綠能產業發展的犯罪情資，偕同守護綠能發展的清廉基石，推動產業永續發展。