中警四分局警察節送「高雄1日遊」　警友主任霸氣撒20萬寵警

▲第四警分局長陳祥麟（右）用心籌劃警察節，警友辦事處主任鄭永和（左）加碼20萬舉辦高雄美食樂活1日遊。（圖／台中市第四警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

明天（15日）是警察節，台中市第四警分局用心籌劃，不只送禮、發獎金，警友辦事處主任鄭永和更霸氣捐出20萬元，規劃「高雄美食樂活1日遊」，搭乘高級遊艇悠遊高雄港、大啖旗津在地海鮮美食，讓員警在緊湊的工作之餘，徹底放鬆，感受滿滿幸福感。

第四警分局指出，除了旅遊大禮包，現場還設置「禮品自由選」區，分局長陳祥麟與鄭永和親自準備4款實用小禮，讓同仁們照自己喜好選擇，把心意直接送到心坎裡。

陳祥麟說，不只送禮，還加碼發放獎勵金給表現優異的單位，肯定基層員警在勤務上的辛勞與專業。此外，來自轄區的大觀國際牙醫診所醫師鄭皓娟，本身同時也是警眷與警友，特地準備370份潔牙組大方送出，並推出「警察限定看診優惠」，守護員警的口腔健康，誠意滿滿。

陳祥麟表示，今年內政部首度公告警察節為國定假日，向全國警察人員致上最深敬意，第四分局這次結合警友辦事處與轄內企業舉辦的系列活動，不僅讓同仁真正感受到過節的儀式感，也讓整體警察形象更貼近民眾與地方，有效提升工作效能與團隊向心力，讓「犁頭店」成為安全有感、和諧宜居的好地方。