「畢典+美展」葳格小學北屯校區歡送首屆6年學程畢業生

▲台中市葳格小學北屯校區昨天舉辦畢業典禮，88位畢業生也是該校首批自一年級完整就讀至六年級的學生 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中葳格小學北屯校區迎來創校第六周年，昨（13）日盛大舉行畢業典禮，共有88位畢業生參與，且此屆畢業生是該校首批自一年級完整就讀至六年級的學生，見證並參與了學校從草創到成熟的每一個里程碑；此外，亞洲大學也在13日舉辦畢業典禮，最受人矚目的就是在學校體育館、宿舍前擺放的醒目花圈，其中還有一個貼上學士服照，慶祝熊姓同學「畢業真不容易！」花圈，雖然大雨不斷，仍吸引不少路過民眾停下來拍照。

▲現在畢業典禮慶祝方式千百種，還有人送花籃給畢業生，高喊畢業不容易。（圖／記者游瓊華翻攝）



葳格小學北屯校為了慶祝首屆完成6年學程的學生畢業，校方舉辦海外教育旅行，讓今年的畢業生前往新加坡與當地的美雅小學進行校際交流；而此次畢業典禮別出心裁，結合藝術美展，展出畢業生在科技、文化及美學教育上的多元成果。

校方表示，這群孩子與學校一同成長，在這六年期間表現卓越，亦為學校創造榮耀，使葳格小學北屯校區於2022年獲選全球Apple傑出學校，並於今年獲得國際KidWind認證，成為台灣前瞻教育的代表學校之一。



典禮現場規劃五大展區，呈現畢業生在小學最後一年的學習軌跡，展品包含自畫像「我眼中的我」、運用生成式AI繪製「十年後的自己」、自行組裝設計的鋼彈模型以及由星星卡片組成的留言打卡牆，匯聚同學間的回憶與祝福。