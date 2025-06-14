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南橫便道搶通！高雄桃源3里「不是孤島」　通行管制規劃一次看

記者許宥孺／高雄報導

高雄市昨(13日)雨勢強勁，荖濃溪水位上漲夾帶土石衝擊，導致南橫公路明霸克露橋溪底便道沖毀，桃源區393名居民對外交通中斷。甲仙工務段今日持續挺進災區，先行搶修山側便道，今日午後已開放通行，不過通行時段、車輛均有管制，且禁止行人徒步、自行車通行。

▲▼台20臨93線勤和至復興段河床便道今日午後恢復通行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台20臨93線勤和至復興段河床便道今日午後有限度開放通行。（圖／記者許宥孺翻攝）

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受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區昨日強降雨，台20臨93線便道勤和至復興河床便道遭沖毀約100公尺，山區部落對外交通中斷。所幸公路總局南區養護工程分局於昨日上午已先行實施道路預警性封閉，沒有人員、車輛傷亡。

▲▼台20臨93線勤和至復興段河床便道昨日遭沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台20臨93線勤和至復興段河床便道昨日遭沖毀。（圖／記者許宥孺翻攝）

台20臨93線便道是桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里主要連外道路，去年7月24日因凱米等多起颱風，造成明霸克露橋路段重創損毀750公尺。

工務單位評估無法修復，短期以莫拉克風災後的溪床便道讓居民通行。進入汛期後，溪床便道變得脆弱，安全風險也大幅提高。公路局評估後，於山側新闢中期便道，並將高程抬高，降低洪水威脅。

今日一早山區放晴，甲仙工務段人力、機具便搶進災區進行搶修，上午發現有山邊坡有約30公尺大規模土石方滑落，沿線落石也砸壞護欄。

甲仙工務段段長鄭敏華表示，山邊坡目前仍在施工、易有落石，且路面仍濕滑泥濘，考量部落緊急救難、民生需求，今日中午12點先做搶通，開放居民通行，不過僅限「5公噸以下4輪傳動車輛」並採戒護通行。

戒護管制通行時段及相關管制作業公告如下：

●管制時段

一、緊急通行便道114年6月14日中午首次開放通行，通行時間為中午12時至下午1時及下午5時至5時30分，其餘時段不開放通行。

二、自114年6月15日起，通行時間為每日上午7時30分至8時00分、中午12時至下午1時、下午5時至5時30分，其餘時段不開放通行。本次緊急通行僅開放當地居民、農產及救災物資運輸使用；通行時段若經評估有安全顧慮將立即暫停通行，以策安全。

三、管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知甲仙工務段，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位或保全戒護通行。

●注意事項

一、請用路人遵守公告管制請勿強行進入管制路段。
二、為維用路人行車安全，禁止行人徒步及自行車、僅開放限制「限5公噸以下4輪傳動之車輛」通行。
三、通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示。

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