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社會 社會焦點 保障人權

交保回老家限制住居！林明佐病情惡化送醫治療　台中地院回應了

▲▼ 前刑事戰將林明佐 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲前刑事局警政監林明佐昨交保，躺在擔架上面離開，今驚傳病情惡化進急診。（圖／家屬提供）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

前刑事局警政監林明佐涉入九州博弈網站案涉貪4451萬元，昨（13）日以1500萬元二度交保，今（14）日傳出病情惡化，到屏東警局報到後被送往高雄義大醫院急診室急救。對此，台中地院表示，林明佐律師已有電話陳報情形，承辦法官會視狀況妥適決定。

林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接受手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，且為控制腫瘤生長速度，避免導致不可逆之身體狀況惡化，法院裁定交保後，昨離開看守所回屏東老家。

▲▼ 前刑事戰將林明佐 。（圖／律師提供）

▲薦骨壓迫性潰瘍第四期。（圖／律師提供）

林明佐除限制住居，並限制出境、出海8月，每週1、3、6上午7時到12時之間，要到屏東縣警局屏東分局報到，另外要在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機，拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，不得從事與治療目的顯然無關之活動。

據了解，林明佐是因為罹患惡性脊髓腫瘤等疾病被醫師要求住院，屏警表示今天上午林明佐有報到，至於是否要戒護，屏警表示未接獲法院通知，台中地院表示，林明佐律師已有電話陳報情形，承辦法官會視狀況妥適決定。另檢方已收到這次交保的裁定內容，但還在研議是否要提出抗告。

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