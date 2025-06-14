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美國12大「最值得投資」高薪科系調查曝！　醫學系竟落榜

▲▼大學,大學生,校園,畢業。（圖／CFP）

▲選擇科系不僅關係到大學四年的求學方向，更攸關畢業後的收入與職涯發展。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

選擇科系不僅關係到大學四年的求學方向，更攸關畢業後的收入與職涯發展。國際網站Ai4beginners根據美國勞工統計局資料，盤點出12個最具投報價值的大學科系。令人意外的是，傳統印象中的高薪「醫學系」並未入列，唯一與醫療相關的僅是「醫療管理」，引發網友熱議。

根據報告指出，電腦工程（Computer Engineering）是當前最具潛力的科系之一，年薪中位數高達15萬5020美元（約新台幣458萬元），且未來10年預估成長幅度為7%。緊接在後的是財務管理（Financial Management），不但平均年薪高達16萬1100美元（約新台幣476萬元），未來成長力道更上看17%，涵蓋會計、投資、風險管理等多個熱門職場領域。

化學工程（Chemical Engineering）則適合數理背景強的學生，平均年薪逾10萬美元（約新台幣293萬元），在製藥、能源與食品產業都具關鍵角色。而電機工程（Electrical Engineering）則主攻電力系統、通訊與再生能源等應用，年薪中位數達11萬1910美元（約新台幣330萬元）。

報告中唯一與醫療領域有關的醫療管理（Healthcare Management）則肩負醫療機構營運與制度效率監管任務，平均年薪為11萬7960美元（約新台幣348萬元），成長潛力高達29%，被視為醫療產業的重要後勤支柱。

其他上榜的高投報科系還包括：

石油工程（Petroleum Engineering）：雖成長有限，但資深人員年薪上看21萬美元（約新台幣620萬元）。

精算數學（Actuarial Mathematics）：專精風險評估與保險，頂尖年薪約13萬7000美元（約新台幣405萬元）。

航空航天工程（Aerospace Engineering）：與NASA、SpaceX等合作密切，平均年薪13萬4830美元（約新台幣398萬元）。

數據科學與分析（Data Science and Analytics）：大數據浪潮下的熱門首選，年薪中位數為11萬2590美元（約新台幣332萬元），每年超過2萬個職缺，未來10年成長率高達36%。

地球科學（Geoscience）：地球科學研究目標包括地震、氣候與地質等自然現象，結合實驗與野外研究，年薪中位數為9萬9240美元（約新台幣293萬元）。

核能工程（Nuclear Engineering）：核能工程專注於核能與輻射應用，涵蓋能源、生醫與國防領域，主要就業機會在發電廠、研究中心或政府部門，年薪中位數為12萬7520美元（約新台幣377萬元）。

氣象學（Meteorology）：研究大氣與氣候變化，負責天氣預報和環境監測工作。年薪中位數為9萬7450美元（約新台幣288萬元），未來十年增長率約6%。

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