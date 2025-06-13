館長要求拍「垃圾桶很特別」　大陸網友誠實反噴：太假了

網搜小組／劉維榛報導

「館長」陳之漢在上海開直播，他除了大讚機器人送餐、馬路很平，還有網友發現，館長連街上的垃圾桶都直呼很特別。該段畫面在抖音引發討論，大陸網友狂吐槽，「就這麼一個被你碰到了」、「我在上海，我沒看見」、「這應該是昨晚放的」。

館長昨（12日）漫步在上海街道時，發現有一個黑色外觀的垃圾桶，隨即要攝影師拍一下，他接著介紹「還有抽菸的、回收的，看一看人家的垃圾桶是怎麼設計的。」

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▲館長特別介紹上海垃圾桶。（圖／翻攝館長惡名昭彰YT）



隨後一旁的記者直呼，「他們的垃圾桶很特別」，館長也回應，「嗯很特別，抽菸的是抽菸的，然後丟環保就丟環保的。」

短短30秒介紹插曲，引發大陸網友剪輯並吐槽，「就這麼一個被你碰到了」、「這個就太假了，我在上海都沒見過」、「假的啦，昨晚搬過去擺拍的，紙盒做的」、「垃圾桶真的不用吹，因為到時候（垃圾）都是一起處理的」、「我在上海，我沒看見」、「這應該是昨晚放的」。

▲大陸網友狂吐槽。（圖／翻攝Threads）



PTT與Threads上網友也傻眼回應，「上海人也太誠實好笑了」、「這個行為真的有點小丑」、「垃圾桶就不必吹了吧」、「這個人是不是這輩子都沒看過垃圾桶」、「的確是很特別，太多洞」、「不過擺拍就算了，擺拍個垃圾桶」、「笑死，在地人認證造假」。

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