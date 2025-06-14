館長換古裝吃上海宮宴推爆「排名第一」　台灣也應該要有一家

▲館長上海玩4天推爆宮宴「排名第一」，台灣也應該要有一家。（圖／翻攝自惡名昭彰YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

「館長」陳之漢近日赴中國大陸，展開為期6天的觀光旅行，第4天（13日）他接連參觀四行倉庫、上海中心大廈後，晚間則體驗了一場中國古代沉浸式宮廷盛宴，他用餐時連連稱讚晚宴的水準，中華文化濃度百分之百，且CP值超級高，也是這幾天中他體驗覺得最棒的活動，直呼台灣也應該要有類似的餐廳。

館長13日直播沉浸式宮廷晚宴，他用餐時多次稱讚餐廳的服務，除了可以體驗Cosplay外，菜色很美味且份量充足，服務生似乎也有特別挑選過，打扮及行為舉止都讓人很有「沉浸感」，器皿也很講究，幾乎將視覺及服務做到了極致，真的會讓人有種穿越到中國古代的感覺，中華文化濃度百分之百。

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而且用餐之餘，還可以欣賞餐廳中間的中國風的藝術及音樂表演，整個體驗下來也只要花費698元人民幣（大約新台幣2874元），讓他直呼CP值真的非常高，是這幾天體驗最棒、排名第一的行程，一輩子一定要來這邊一次，真的很超值。

他也感嘆，這個餐廳台灣也應該要有一家，他一定會馬上去吃，只是現在台灣的餐飲、服務業不太好做，如果要在台灣經營服務一模一樣的餐廳，用餐收費可能要收到2倍以上，否則根本賺不到錢，員工也可能非常難找，也只有大陸人才多才有辦法辦到，在台灣可能根本請不到人。