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和「真帳號」買BLACKPINK門票卻遭騙！她找到本人...真相傻眼

▲▼BLACKPINK。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）

▲BLACKPINK人氣超高。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓女團BLACKPINK將在10月18日、19日，於高雄世運開唱，門票於12日上午11時準時開賣。正因門票不好搶，所以有些沒買到票的粉絲，可能就會透過社群平台購買，只是，有女網友在匯款過後，才發現自己遭詐騙，不僅沒買到票，還損失1萬7600元。

女網友在Dcard上，以「BP演唱會終於輪到我詐騙」為標題發文，提到她在Threads上收原價票，想要買2張8800元的門票。結果這時就出現一名賣家，他是個人帳號，有自拍、與朋友的合照，同時也有標記好友，另外，對方也有留下姓名、高中和大學名，看起來一點兒也不像假帳號。

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▲▼BLACKPINK。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）

也就是因為這樣，原PO確認賣家不是黃牛後，就匯款了，只是怎麼也沒想到，昨天她再次聯繫對方時，卻再無音訊，直到她上網發文詢問，才知道該帳號被他人盜用，也就是說，這個人的帳號雖然是真的，但卻被別人給盜用了。後來她也聯繫上該帳號原所有者的新帳號，得知自己遭詐騙，無奈最後不僅沒買到票，還被騙了1萬7600元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一定要報警，凍結人頭帳戶，斷了那該死詐團的一根財路，一根也好」、「真的有可能是他把自己原本帳號弄得像被盜一樣，結果其實是他本人，然後你找到他新帳號，他再裝死就好」、「現在網路詐騙超多，先匯款就得做好心理準備」、「臨時起意的詐騙在演唱會超多」、「沒買到就無緣！我絕對不相信網路出售」。

對於網路上買門票卻遭騙的狀況，內政部警政署「165打詐儀錶板」提醒：

1、網路交易，請循合法第三方平台，才有保障。

2、網路交易，卻要求開通驗證流程，絕對是詐騙！

3、網路交易問題，請直接洽交易平台官網解決，不點擊陌生人提供的連結。

4、轉帳，沒有驗證的功能。

5、有任何疑慮，請撥打165諮詢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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