傻眼片！高雄75歲阿北「倒退嚕」撞後車　下車爆氣嗆：你撞我

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區日前發生一起車禍，一名75歲鄭姓男子駕駛轎車停等紅燈時，突然倒車撞上後方車輛，雙方下車理論，但鄭男竟對著後方20歲陳姓駕駛怒斥：「你撞我的！」讓陳男超傻眼，將畫面放上網路讓網友評評理。

事故發生在11日中午11點55分，警方獲報，三民區民族一路、大昌一路路口發生車禍，員警趕赴現場處理，發現是2部自小客車發生碰撞，但兩方駕駛各執一詞，都稱是對方撞上他。

▲肇事阿北下車後竟嗆後車駕駛：你先撞我。（圖／翻攝自threads／c._0515_）



警方調閱行車紀錄器，發現當時75歲鄭姓男子駕駛轎車，停等紅燈時疑似打錯檔，倒車撞上後方20歲陳姓男子駕駛的租賃小客車，確認是鄭姓駕駛有所疏失，違反道路交通管理處罰條例第50條第1項第2款規定，可處新臺幣600元、以上1200元以下罰鍰。

鄭姓駕駛事後將行車紀錄器畫面放上Threads，只見鄭姓老翁肇事後，下車竟先質問後方的陳姓駕駛：「你是怎麼開的？」陳男當場傻眼，強調是對方先撞他，沒想到鄭姓老翁惱羞成怒，劈哩啪啦罵了一大串，怒斥：「是你先撞我的！」

▲75歲阿北等紅燈突然倒退嚕撞上候車。（圖／記者許宥孺翻攝）



網友看完影片後，質疑鄭男「不是睡著就是在撿東西，影片中可以看到撞到之後，他的頭才抬上來」，「這是打空檔，還是倒車？怎麼沒倒車燈還可以這麼快？」其他網友則大酸：「倒退嚕，居然怪後車，真是奇葩的駕駛」、「自撞人還是被撞都搞不清楚」、「直接問他阿北你有駕照嗎」。

警方表示，雙方駕駛經過酒測，都沒有酒駕行為，至於詳細肇事責任還需進一步分析研判。