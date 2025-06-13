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今夜中南部豪雨持續　下周一再變天

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▲今晚到明晨嘉義以南仍有豪雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受低壓和西南風影響，今晚至明天(14日)清晨雨勢仍明顯，嘉義以南仍有豪雨機會，明天白天起雨勢將逐漸趨緩，周末兩天為降雨減緩過程，周日有望陽光露臉。下周一、二西南風伴隨水氣，雨區將再擴大。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天全台及南海處於大低壓帶環境，水氣偏多，加上西南風持續帶來水氣，台灣上空雲量多，伴隨旺盛對流，回波不斷從海面移入台灣上空，雨勢持續且明顯。

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今天主要降雨集中在南台灣，其中南部，高雄、屏東無論平地或山區，降雨量普遍超過150毫米，中部平地也有超過100毫米的累積雨量。根據氣象署統計，屏東春日鄉大漢山累積雨量達283.5毫米，高雄大樹區則達273毫米，雨勢仍在持續累積中，不排除局部地區可能出現大豪雨。

張竣堯進一步指出，今晚到明天清晨降雨仍明顯，嘉義以南有豪雨機會，中部普遍有大雨，明天白天起雨勢將稍減，但仍要留意有較大雨勢出現，整體雨勢要到明天白天才會明顯趨緩。周六中南部仍有持續性降雨，午後雷陣雨部分，東北部亦可能出現較大雨勢。

周日水氣進一步減少，張竣堯表示，白天各地有機會見到陽光，午後降雨範圍縮小，主要集中在桃園以北、宜花及山區，將有局部雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，下周一、下周二西南風伴隨水氣，中南部及下周二北部地區可能有持續性降雨，午後對流發展旺盛，各地雷陣雨明顯，不排除有局部大雨。後續在太平洋高壓勢力增強下，風向轉為偏東南風，天氣趨於穩定，僅東南部與恆春半島有零星短暫雨，各地多雲到晴，午後可能出現局部短暫雷陣雨，但雨區不會太廣。

隨著雨勢趨緩，天氣將轉為悶熱，各地高溫將回升至32至33度，晴朗時更可能達35至36度。

至於是否還有其他熱帶擾動生成，張竣堯表示，目前尚未觀察到明顯訊號，仍需持續關注後續發展。今年第一號颱風「蝴蝶」目前位於鵝鑾鼻西南西方約1370公里的海面上，強度為輕度颱風上限，正朝北北東移動至中國，對台灣無直接影響。

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