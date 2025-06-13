印度空難「A11」是生還幸運座位？　陸專家：奇蹟與僥倖

▲印度航空一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀，並撞上一間醫學院宿舍，造成至少294人罹難。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

印度航空AI171號航班12日下午從阿默達巴德起飛，原定飛往倫敦，起飛後約30秒意外墜毀，機上僅1人存活，該名幸運乘客坐在「11A」座位，位於經濟艙第一排緊急出口附近，難道這是神奇的逃生位置？大陸飛航專家提醒，該旅客純屬僥倖，只能說是奇蹟與位置沒有太大關係。

印度航空AI171號航班昨12日下午從阿默達巴德起飛，原定飛往倫敦，但是起飛後約30秒就墜毀，機上僅1人存活。由於飛機墜落時撞上一棟醫學院宿舍，造成機上包含2名機師在內的12名機組人員與230名乘客，除1名被拋出機艙的乘客倖存外，其餘241人全數罹難。目前，已尋獲其中1個黑盒子，確切墜機原因仍在調查，

唯一幸存者座位在經濟艙第一排緊急出口附近，甚至自己跳出機艙求救，40歲的維什瓦斯庫馬爾·拉梅什是一名印裔英籍公民，已送往醫院接受治療，沒有生命危險。

有影片顯示，這名幸存者是自己走進了救護車，究竟如何生還，他也難以說清原因。公開訊息顯示，他乘坐印度航空787-8的「11A」位子是經濟艙第一排，緊鄰飛機二號門出口，這個位置是機翼翼梁進入的位置，是飛機撞擊地面的位置。

▲印度波音客機「離地30秒」墜毀全程影片曝光，疑似起落架有異常。（圖／翻攝自X平台）

陸媒《新京報》報導，《航空知識》主編王亞男認為，目前確實不清楚這名旅客為何能夠幸存。根據現有的訊息推測，該客機墜毀的環境很複雜，「飛機墜毀在建築物密布的地帶，在這種情況下，我分析旅客在飛機墜毀時可能由于飛機解體，或者撞擊的力量將他拋了出去，而且墜落的力度對於他而言不大。」

王亞男也補充說，該名幸存者落點也可能有屏蔽物，阻擋了燃油噴濺，否則在大火中很難生存。

在空難中生還的機率十分低微。有網友發表觀點，認為「11A」經濟艙前排靠近緊急出口的位置，或許是「神奇的逃生位置」？王亞男指出，「民航飛機在這種級別的墜毀中不具備設計和結構的應對方案。」也就是說，該名旅客幸存的原因與座位位置沒有關係，純屬僥倖。

過去空難紀錄，偶爾也有奇跡出現。除了印度航空這起事故，2024年年底發生的濟州航空7C2216空難，也有兩名人員幸存，但生還位置在機尾，畢竟意外難以預料，沒有定律。