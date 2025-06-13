提款卡被前男友賣掉！她衰淪洗錢案被告　結局逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小玲（化名）被指控在去年3月間將自己名下的金融帳戶提款卡、密碼交給詐團使用，導致5名受害者被騙走25萬餘元；但她表明提款卡是被前男友拿走的，密碼也有更改過，後來她才知道卡片被前男友賣掉，自己並未參與幫助詐團。基隆地院法官日前審理之後，認定檢方證據不足，最終裁定小玲無罪。

▲小玲的提款卡被前男友拿走賣掉，卻害她成了洗錢案件的被告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方認為，小玲明知不能將金融帳戶等重要個資交給他人使用，仍在2024年3月間將自己名下的金融帳戶提款卡、密碼交給詐團，導致5名受害者遭騙走25萬餘元，因而認定她涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助詐欺取財及幫助洗錢罪嫌，訊後將他依法起訴。

小玲堅詞否認幫助詐團，她表示，與前男友交往期間，她曾將提款卡交給前男友，密碼也改成對方的生日，沒想到前男友竟趁她生病的時候，將提款卡拿走，連同前男友自己的卡片一起賣給別人。

前男友也坦承有拿走小玲的提款卡，他在交往期間就知道小玲的帳戶密碼，當時有一名學弟聲稱有賺錢的機會，他就在未經小玲的同意之下，把提款卡交出去了，小玲確實不知情。

基隆地院法官認為，雖然檢方質疑前男友的證詞是在維護小玲，但兩人早已不是男女朋友關係，前男友也知道作偽證需要負擔的法律責任，仍具結證稱小玲不知情，卡片是他拿走並放在置物櫃交給他人的，他的證詞應當可信。

法官表示，檢方目前所舉的各項證據方法，都未能證明小玲有幫助詐欺取財及幫助洗錢的不確定故意及犯行，也無法使本院形成小玲有罪的心證，基於無罪推定原則，最終裁定小玲無罪，全案仍可上訴。