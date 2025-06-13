外籍女遇「假交友」詐騙狂買點數　台東警聯手超商店員阻詐

▲台東警方及時阻詐保住外籍民眾財產。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市一間超商近日傳出詐騙未遂事件，一名越南籍女子險遭「假交友」網路詐騙，所幸在超商店員與台東警察分局中興派出所員警林秝葆的即時介入下，成功阻止財務損失，保住民眾財產安全。

事件發生於近日，該名越南籍女子走進超商試圖購買高額 APP Store 點數卡，舉止異常引起店員警覺。店員機警通報警方到場協助，林姓員警迅速抵達現場，發現女子手中持有多張尚未刮開的點數卡。

經警方進一步詢問，女子坦承與一名自稱在台灣的網友透過社群平台結識，對方以「見面前需進行身分認證」為由，要求女子購買總價約新台幣10萬元的點數卡，並拍照傳送序號。警方立即識破這是典型網路交友詐騙手法，並耐心向女子說明詐騙模式與潛在風險，最終成功說服其終止交易行為，避免鉅額損失。

女子驚覺受騙後對警方與超商店員的協助深表感激。警方表示，此類詐騙通常利用感情聯繫博取信任，再以各種理由要求購買遊戲點數、匯款或轉帳，外籍人士因語言與文化差異，往往成為詐騙集團首要目標。

台東警分局呼籲，面對來路不明的網路交友邀請，切勿輕信金錢相關要求，並提醒民眾如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線，或上網查詢「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/）以了解最新詐騙手法與案例，提升防詐意識，共同守護個人與社會財產安全。