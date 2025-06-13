快訊／以色列全境空襲警報大響！　數小時內恐遭遇「大規模襲擊」

▲以色列的「鐵穹」飛彈防禦系統。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防部長卡茲13日宣布，鑑於以軍對伊朗展開「先發制人打擊」，為防伊朗立即報復，全國正式進入特別緊急狀態。同時，後備指揮部警告，境內未來數小時內恐遭遇來自東方的大規模飛彈襲擊。

根據《以色列時報》報導，卡茲（Israel Katz）表示，「鑒於以色列針對伊朗採取的軍事行動，預期伊朗將對我國本土及平民發動飛彈與無人機攻擊。我已簽署特別命令，宣告後備民防系統（Home Front Command）在全境啟動特別緊急狀態。」

▲以色列國防部長卡茲（Israel Katz）。（圖／達志影像／美聯社）



他強調，全體國民務必配合後備指揮部與地方政府的最新指示，「儘快前往防護空間，避免不必要外出，務必確保自身與家人安全。」

以軍後備指揮部（Home Front）隨後發布緊急通告，明令即刻起暫停全國教育活動、群聚集會與非必要職場營運，僅限重要產業與民生機構持續運作。軍方也提醒民眾密切關注官方頻道的最新公告，確保在第一時間掌握警報訊息。

後備指揮部官員泰斯勒（Tzvika Tessler）指出，以色列未來幾小時內可能遭到來自東方的「重大攻擊」，其中可能包括重型遠程飛彈，幾乎可打擊全國任何區域。

他保證軍方將釋出明確預警，但強調「每一分警覺都可能救命」。目前以色列多地已響起空襲警報聲，軍方與各地應變單位緊急應對，全國進入最高戒備。