2年前控「代理新竹市長」性騷　女助理被追殺至今

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社會 社會焦點 保障人權

控邱臣遠性騷遭提告追殺　女助理：為何對說真相的人窮追不捨？

新竹市代理市長邱臣遠。（本刊資料照）

▲新竹市代理市長邱臣遠。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2023年5月31日首位民進黨前黨工在臉書控訴工作時遭性騷擾，且未獲得黨部主管的支持與協助，引爆當年Metoo運動。事件至今剛滿2年，不少當年爆出的案件仍在司法訴訟階段，也有不少未進入司法程序的案件，其加害者已回歸日常生活，甚至重新活躍於公眾視野。

代理新竹市長的邱臣遠，在2023年Metoo運動中，遭前民眾黨立委女助理指控性騷，邱臣遠否認並提告求償新台幣60萬元。台北地院今年3月26日認定邱臣遠未能證明女助理的言論不實，請求無理由，判決敗訴，然而邱臣遠繼續提出上訴。

今年5月、Metoo運動滿兩周年前夕，該名女助理接到邱臣遠提起上訴的通知，她感慨在臉書公開發文表示：「我無法理解，為什麼一位擔任新竹市代理市長的公職人員，會如此執意對一個沒有任何權勢、只是說出真相的人窮追不捨？他是在害怕更多受害者站出來說話嗎？還是他從未真正反省自己所做的事？」

女助理也說，相信這幾年除了她之外，還有許多曾經被騷擾的人，這幾年都還在訴訟的泥淖裡掙扎；她寫下這篇貼文，是想告訴那些還在法律程序中苦撐的受害者們「你們不孤單，我們不孤單。我們都在這條路上跌跌撞撞，但我們會愈戰愈勇，愈走愈堅強」。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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