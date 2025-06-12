2018年川普拒簽走人、加拿大臉綠　最「尷尬」的G7峰會又來了　

▲2018年的G7峰會在加拿大舉行，今年加拿大是輪值主席國。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

加拿大卡納納斯基斯迎來了第51屆七國集團（G7）峰會，七國領導人齊聚一堂，這場本應聚焦全球治理與經濟合作的峰會，被外界視為對西方團結的空前嚴峻的考驗。主要美國總統川普變數多，與各國關稅戰正在持續角力，非西方國家崛起也讓G7各有內外挑戰，能否達成共識，有待觀察。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國七國領導人6月15日至17日，將齊聚加拿大卡納納斯基斯，舉行第51屆七國集團（G7）峰會，因為捲土重來的美國總統川普為加拿大G7峰會投下濃重陰影。

這次是川普重返白宮後首次出席G7峰會，回顧他第一任期曾數次出席G7峰會。2018年G7峰會，堪稱經典，那次峰會上，川普拒簽公報，提前離場，令主辦國加拿大憤怒又尷尬。巧合的是，這次峰會又是加拿大做東，面對的「客人」仍是川普。

▲2018年的G7峰會在加拿大舉行，如今七年過去，國際局勢變化萬千。（圖／路透社）

陸媒《上觀世界觀》報導表示，有分析人士認為，從背景氛圍到議題設置，再到潛在成果，本次峰會可能都逃不過一個詞「尷尬」，而這背後折射的是走過半個世紀的G7的沒落。

隨著國際格局的變化，G7的實力已大不如前，而非西方國家的崛起更是讓G7面臨前所未有的挑戰，更多的是在擔憂如何應對內部矛盾與外部挑戰，凸顯本次峰會的背景並不樂觀。

其中，美國總統川普的出席無疑為峰會投下了濃重陰影。川普以其單邊、激進政策著稱，曾多次在G7峰會上引發爭議。此次重返白宮後首次出席G7峰會，川普對加拿大的「胃口」似乎更大了，喊出將加拿大納入美國版圖，收編為第51個州。這一言論無疑加劇了G7內部的緊張氣氛。

作為輪值主席國，加拿大為本次峰會確定了三項「核心任務」，保護社區和世界、建立能源安全並加速數字化轉型、緊固未來的夥伴關係，將圍繞這三個核心任務尋求達成協議、協調行動。

具體內容包括，加強和平與安全、打擊外國干涉和跨國犯罪等；加強關鍵礦產供應鏈合作並利用人工智能和量子技術釋放經濟增長動能；促進私人投資，提升基礎設施建設，創造高薪工作，開放市場等。

主辦國表示，峰會還將討論烏克蘭問題、其他地區衝突以及與非G7夥伴之間的前瞻性議程。然而，在G7內部矛盾重重的情況下，這些任務的完成難度可想而知。



美國外交關係委員會格林伯格地緣經濟研究中心主任馬修·古德曼認為，貿易和地緣政治話題料將在今年峰會上佔據重要位置，但是不要期待能達成共識。

貿易、關稅議題在峰會上恐怕很難「上台面」，而只是在閉門會議或邊會中被熱議。正如此前G7財長會未在公開聲明中提及關稅，G7峰會可能也會如此。

有分析人士指出，本次峰會可能難以形成聯合聲明。為避免暴露分歧，G7峰會可能會放棄發表領導人宣言，轉而在能源、關鍵礦產供應鏈等具體領域形成共識，以技術性成果掩飾內部在重大議題上的分歧。

此外，本次峰會還邀請了烏克蘭、南非、巴西等非G7國家參會，試圖展現G7的開放態度。然而，在G7內部矛盾難以調和的情況下，這種開放態度能否真正發揮作用，尚待觀察。