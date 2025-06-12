警車路口未禮讓行人畫面曝！南港分局認疏失　自行製單處份

記者張君豪／台北報導

北市南港警分局警車在11日7時55分行經南港區興中路與南港路1段287巷2弄口時，因跟緊前方遊覽車，行經路口未禮讓行人，過程全被路口禮讓行人停等的機車騎士行車紀錄器拍下，警車呼嘯而過嚇得婦人停止通行，畫面曝光後網友譏諷：警車怎會知法犯法？對此南港警分局檢視畫面後坦承疏失，依法對警車駕駛製單告發。



▲南港警車外出巡邏未禮讓行人、分局依法開罰。（圖／翻攝YT「WoWtchout 地圖型行車影像分享平台）

根據「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳的影片，當時婦人正走斑馬線過馬路，一名機車騎士看到後就停車禮讓，但機車右側的警車當時並未執行公務，未開啟警示燈、鳴笛卻直接從婦人旁邊駛過，走到一半的婦人被迫停下「禮讓警車」，確認無來車後才快速步行過馬路。

對此南港警方表示，違規警車確認為轄區警員所駕駛，當時警車正外出在轄區巡邏，警車未禮讓行人行為違反《道路交通安全管理處罰條例》44條2款，依規定最高可處6千元罰鍰，駕駛需接受道路安全講習，警方允諾會加強內部安全教育，避免類似情況再度發生。

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