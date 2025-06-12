黃子佼二審「加保50萬+限制出境出海」提抗告　最高院駁回確定

▲黃子佼不服高等法院加保50萬元，提抗告遭駁回確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判刑8月。案件上訴二審，高等法院日前將他加保50萬元，並限制出境、出海，以確保他能配合審判程序。黃子佼不服，向最高法院提出抗告，但最高法院審理後，認為二審加保程序、理由並無不足，駁回黃子佼的抗告確定。

曾獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的黃子佼，原本形象良好，甚至還在2022年間代言司法院即將推行上路的「國民法官」制度，結果演藝圈2023年6月間爆發Metoo風波，網紅Zofia發文指稱十多年前認識某位演藝圈大前輩，卻遭強吻，還以藝術為由拍下裸照；文章發出就有數名女生私訊表示有類似遭遇。黃子佼沒多久就坦承是自己。事件引起轟動，黃子佼還因此自殘送醫，演藝生涯停擺至今。

不久後，檢方搜索黃子佼的住處，在他電腦硬碟內查扣大量從情色網站「創意私房論壇」購買下載的少女性影像，年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。案情爆發後黃子佼形象再受到嚴重打擊。

黃子佼原本在檢方偵查時認罪請求緩起訴，北檢一度做出緩起訴、為期2年，並須支付公庫120萬元，黃子佼還須繳交1200字悔過書。黃子佼當時PO文公開道歉，稱「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」。不料全案經高等檢察署撤銷發回再議，北檢重新偵查後，對黃子佼提起公訴。案件進入法院審理程序。

一審法院認定黃子佼無故持有未成年性影像，數量高達2259部，因此判處有期徒刑8月。案件上訴二審。二審高等法院試行調解，黃子佼發動鈔能力，調解進度順利，至今黃子佼已經與21名被害人達成和解。

不過5月初本案進行調解庭時，高院突然裁定將黃子佼加保50萬元，並限制出境、限制出海。高院理由是因審酌檢方併案辦理的黃子佼涉嫌《個人資料保護法》第41條之「非法蒐集個人資料罪」，黃子佼犯罪嫌疑重大，且本罪本刑達5年有期徒刑；再加上黃子佼曾有多次進出中國大陸、香港、日本等地記錄。因此為了確保審判程序的進行，才對黃子佼加保，並限制出境、限制出海。由於黃子佼在檢方偵查中就被35萬元交保，加上這次，保金達到85萬元。

黃子佼不服，向最高法院提出抗告，但最高法院審理後，認為黃子佼的抗告無理由，12日駁回抗告確定。