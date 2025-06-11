快訊／台中25歲女遛狗過馬路　遭女駕駛撞上一度命危

記者許權毅／台中報導
台中市西屯區凱旋路與大鵬路口、中央公園附近，11日上午7時許一名吳姓女子（57歲）駕車左轉時，撞上正在過馬路的馮女（25歲），馮女當時正牽著狗狗過馬路，因撞擊發生，狗兒疑似受到驚嚇奔竄，馮女一度命危，緊急送醫搶救後恢復生命跡象，在加護病房觀察中。
▲台中市中央公園附近一輛轎車撞上過馬路行人。（圖／記者許權毅翻攝）
第六警分局初步調查，吳女並無酒駕，當時沿著大鵬路要左轉凱旋路行駛，疑似因未注意穿越道上之行人肇事。詳細肇事原因，警方正了解中。
記者許權毅／台中報導
台中市西屯區凱旋路與大鵬路口、中央公園附近，11日上午7時許一名吳姓女子（57歲）駕車左轉時，撞上正在過馬路的馮女（25歲），馮女當時正牽著狗狗過馬路，因撞擊發生，狗兒疑似受到驚嚇奔竄，馮女一度命危，緊急送醫搶救後恢復生命跡象，在加護病房觀察中。
▲台中市中央公園附近一輛轎車撞上過馬路行人。（圖／記者許權毅翻攝）
第六警分局初步調查，吳女並無酒駕，當時沿著大鵬路要左轉凱旋路行駛，疑似因未注意穿越道上之行人肇事。詳細肇事原因，警方正了解中。
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