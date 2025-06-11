快訊／台中25歲女遛狗過馬路　遭女駕駛撞上一度命危

台中市28歲毛姓女子日前和2名女姓友人到KTV唱歌吃燒酒雞，開車返家途中被警察攔查，毛女辯稱沒喝酒，只喝了3、4碗雞湯，不料酒測值達0.36mg/L，挨罰6萬元，同車2名友人也被連坐挨罰至少6千元，不禁抱怨「不去抓酒駕，抓吃火鍋的很無聊，吃個火鍋這麼嚴重嗎？」