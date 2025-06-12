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熱帶低壓估今晚花蓮附近登陸　粉專示警：南部明天防致災性降雨

▲▼熱帶低壓逼近，東南部防大雨。（圖／氣象署提供）

▲熱帶低壓逼近，多地下起大雨。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

熱帶性低氣壓逼近，今日水氣增多，天氣不穩。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓預計今晚在花蓮附近登陸，之後雨區快速轉移到南部地區，嘉義、台南、高雄、屏東明天慎防持續性的雨勢，「小心積淹水等災害發生！」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文指出，熱帶低壓94W目前已經來到蘭嶼東南方海域，快速朝台灣接近中，預計在今天晚上左右於花蓮附近登陸，今天下半天至週五清晨，花蓮、台東、蘭嶼、綠島、恆春、宜蘭、北海岸慎防持續性的大雨、強風等劇烈天氣。

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粉專進一步表示，熱帶低壓登陸之後，轉為西南風，雨區快速轉移到南部地區，嘉義、台南、高雄、屏東明天慎防持續性的雨勢，「小心積淹水等災害發生！」

▲▼熱帶低壓逼近，東南部防大雨。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

▲粉專提醒多地防豪大雨。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

根據中央氣象署預報，今日熱帶性低氣壓接近，水氣明顯增多，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨，台東地區有局部豪雨發生的機率，而中部以北地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署預報員林秉煜表示，熱帶低壓預計今晚到達台灣東部海面或陸地，雖然發展強度有限，生成颱風機率低，但今天起為東半部帶來明顯雨勢，甚至有豪雨機率，加上西南風影響，周六前南部地區降雨也增多。另外，蝴蝶颱風逐漸朝海南島移動，要前往中南半島的民眾須留意航班異動。

▲▼熱帶低壓逼近，東南部防大雨。（圖／氣象署提供）

▲熱帶低壓最新路徑。（圖／氣象署提供）

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