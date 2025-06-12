【廣編】前進2025室內設計博覽會　CAESAR凱撒衛浴獨家「電漿滅菌技術」把關食安更放心

▲2025台灣國際室內設計博覽會6月12日至15日展出期間，民眾可至南港展覽館一館1樓J408展位CAESAR凱撒衛浴主題展館參觀。

圖、文／凱撒衛浴提供

「2025台灣國際室內設計博覽會」即日起於台北南港展覽館一館展開，匯聚超過300家國內外建材與系統品牌，跨足廚具、衛浴、淨水、智能控制等多領域。CAESAR凱撒衛浴以獨家「電漿滅菌技術」為核心，展出融合簡約設計、抗菌概念廚衛產品，為消費者帶來健康生活。

CAESAR凱撒衛浴獨家研發創新電漿滅菌技術，將自來水轉化成滅菌、去異味、除農藥的電漿滅菌水，經SGS測試30秒有效滅除99.9% 四大常見細菌－金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌，抑菌效果長達24小時，同時消除食材準備的惱人異味、抹布臭味及水溶性農藥殘留。今年廚用電漿滅菌水更延伸使用至浴室，無論牙刷除菌、口腔保健、衣物洗滌及居家打掃，或公共空間臭氧水滅菌和除臭，都能運用滅菌科技達到全方位的健康潔淨。

本次展會CAESAR凱撒衛浴也展出台灣業界首創設計，於把手、馬桶坐墊、扶手及今年新增的馬桶按鍵等常接觸使用面貼心添加SIAA抗菌原料，日本認證有效抑菌達99.9%。陶瓷科技工藝則提供Hydro+抗菌親水膜，超強抗汙和抗菌效果同樣經SGS測試高達99.9%，使用更安心。2025台灣國際室內設計博覽會6月12日至15日展出期間，邀請民眾至南港展覽館一館1樓J408展位CAESAR凱撒衛浴主題展館參觀，不僅能現場體驗最新抗菌、抗污廚衛產品，還有機會獲得小禮物。

另外，CAESAR凱撒衛浴40周年祭出感恩優惠，即日起至8/31選購指定商品現折10,000元起；購買電漿滅菌廚房龍頭就送日本SIAA抗菌砧板、買控溫龍頭送沐浴球；還能以優惠價享有衛浴超值組。若消費指定智慧馬桶或溫水洗淨便座，除享折扣價，上網登入再抽北海道雙人來回機票、日月潭涵碧樓酒店一泊二食、饗饗或旭集雙人假日晚餐等豪華大獎。